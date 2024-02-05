中國助洗產地 北韓假睫毛賣全球

中國山東省平度市被稱為「世界睫毛之都」，也是北韓假毛髮產業鏈的關鍵節點，佔全球假睫毛產量的七十％。（路透檔案照）

2024/02/05 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕北韓多年來遭受美國等國際制裁，卻仍有財力投入武器研發。路透三日專文披露，其中一項數量顯赫的資金來源，是靠著製作美妝假睫毛，並掛上「中國製造」標籤，銷往西方乃至全球各地店家，藉此賺進數百萬美元。

路透採訪假睫毛產業人士、貿易律師、北韓經濟專家等廿人，得知北韓假毛髮產業鏈以半成品狀態出口給中國公司，經加工、包裝為成品後，以中國製造名義對外出口，市場涵蓋西方國家、日本和南韓。

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海外收入9成進政府口袋

受訪人士提到，假髮、假睫毛等毛髮產品一向是北韓的主要出口商品，但在武漢肺炎疫情期間，由於北韓嚴格封鎖邊境，出口受到嚴重衝擊，直到二○二三年才恢復。中國海關總署資料顯示，北韓對中國的出口量在該年增加超過一倍，假髮和假睫毛佔帳面上出口比率近六十％，達到一六八○噸，價值約一．六七億美元（約五十三億台幣）。

據美國國務院和國際專家估算，北韓公民賺取的海外收入，最多有九十％進到政府口袋，但這些民眾多數生活在貧困之中。首爾律師申東燦表示，「我們得假設…北韓每個月藉由假睫毛貿易賺取的數百萬美元，被金正恩政權取用」。

中國山東省平度市有「世界睫毛之都」名號，也是北韓假毛髮產業鏈的關鍵節點，佔全球假睫毛產量的七十％。有八十％的當地工廠採購、加工從北韓而來的假睫毛原料和半成品。一家位於中朝邊境羅先市的中國工廠，每月付給工人的薪資為四十二美元（約一三二三台幣）。

據報導，聯合國安理會為切斷平壤核武計畫資金，二○○六限制其煤炭、紡織品和石油等資源貿易，但沒有針對毛髮產品的直接禁令。美國自二○○八年獨自擴大對北韓制裁，禁止任何企業儲備或販售能讓金氏政權從中獲利的產品。但只要外國企業與美國金融系統關聯性不高，或是美國非商品主要客戶，從實務和政治層面上都限縮了華府的制裁效力。

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