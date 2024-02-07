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南韓統一部：北韓民眾對金氏權力世襲的不滿加劇

南韓統一部6日發布調查報告，顯示對「白頭血統」金氏家族世襲政權持消極態度的北韓民眾，正日益增加。圖為金正恩（右）與其女金主愛（左）。（美聯社資料照）

南韓統一部6日發布調查報告，顯示對「白頭血統」金氏家族世襲政權持消極態度的北韓民眾，正日益增加。圖為金正恩（右）與其女金主愛（左）。（美聯社資料照）

2024/02/07 14:32

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統一部6日發布「朝鮮（北韓）經濟社會實況調查報告」，顯示對「白頭血統」金氏家族世襲政權持消極態度的北韓民眾，正日益增加。

《韓聯社》報導，統一部對2013年至2022年期間棄朝投韓的6351名「脫北者」進行深度訪談，並據此發布上述報告。報告顯示，2016年至2020年的脫北人員中，「棄朝（北韓）前認為應維持白頭血統領導體系」的佔比僅為29.4%；與2000年以前脫北人員高達57.3%的佔比，已大不相同。

「白頭血統」指的是北韓前領導人金日成在長白山（北韓稱白頭山）抗日打游擊的「神聖革命血統」，也是北韓權力接班人的必備條件。

與此同時，2000年以前脫北人員回答「棄朝前反對白頭血統領導體系」的佔比僅為22.7%；但2016年至2020年間脫北人員的佔比已升至53.9%。

2011年至2015年間的脫北人員中，回答「棄朝前認為國務委員會委員長金正恩繼承權力並不正當」的佔比為47.9%；2016年至2020年間脫北人員的佔比微幅升至56.3%。

統一部對此表示，雖然脫北者和北韓全體居民對金氏家族世襲的看法應有所區別，但從脫北人員看法的變化趨勢可以推測，對金氏家族世襲正當性抱持不滿的北韓居民正日益增加；尤其是對基於「白頭血統」組成領導體系的看法，已出現明顯裂痕。

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