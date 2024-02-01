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籲抵制極右翼政黨 德總理轟「令人想起納粹」

德國總理蕭茲1月31日在該國下議院重提納粹歷史，呼籲德國民眾拒絕極右翼「德國另類選擇黨」。（彭博）

德國總理蕭茲1月31日在該國下議院重提納粹歷史，呼籲德國民眾拒絕極右翼「德國另類選擇黨」。（彭博）

2024/02/01 11:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理蕭茲（Olaf Scholz）1月31日在該國下議院重提納粹歷史，呼籲德國民眾拒絕在多份全國民調中均名列第二的極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）。

據《路透》報導，AfD高層日前遭揭露與極端主義人士密商，有意驅逐具移民背景的德國公民，觸動德國社會敏感神經，引發全國各地逾140萬人上街抗議。

1月31日紀念猶太大屠殺的特別會議結束後，蕭茲在德國國會下議院發表演說，強調民主人士必須挺身而出、阻止右傾，「『移民』這個詞，令人想起德國歷史上最黑暗的時期」。

蕭茲呼籲選民認清AfD的真正意圖，「那些保持沉默的人無疑是共犯」。抗議活動爆發後，最新民調顯示AfD的支持率略有下降，但因該黨高度關注移民問題，仍在今年歐洲議會選舉前的多數民調中位居第二。

他還指出，AfD聯合領導人韋德爾（Alice Weidel）日前提出德國退出歐盟的想法，將導致「德國和歐洲的繁榮面臨重大破壞」。

蕭茲主張應建立更強而有力的歐盟。他說：「如果世界變得更加困難，例如美國大選後可能發生轉變，那麼歐盟就必須變得更強大。」他補充，歐盟必須完成銀行和資本市場結盟。

AfD成立於2013年，是德國近年最受矚目的極右派保守政黨，主張反對歐元區、反對移民，抱持疑歐主義。

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