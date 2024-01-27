對抗新納粹主義崛起！德國總理籲站出來捍衛民主

德國總理蕭茲呼籲大眾一同對抗種族主義和反猶太主義。（路透）

2024/01/27 23:36

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1月27日是國際大屠殺紀念日，紀念納粹德國發動的納粹大屠殺及蘇聯紅軍攻佔奧斯威辛集中營事件。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也藉此機會警告網路上新納粹主義（Neo-Nazism）的崛起，呼籲大眾一同對抗種族主義（racism）和反猶太主義（anti-Semitism）。

據英國廣播公司（BBC）報導，有報導指出，德國極右翼政黨「德國另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）」的官員近期出席一場有關討論大規模驅逐外籍公民的會議後，德國各地出現廣泛的反對極右極端主義示威。對於這些抗議，蕭茲表示歡迎。

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「關於新納粹主義的報導不斷出現。與此同時，右翼民粹主義者（right-wing populists）正在取得進展，助長恐懼、散播仇恨，但這種事態發展並不是我們必須接受的。」蕭茲在紀念日演講中呼籲德國人，站起來反對極右翼分子，保護德國的民主。

「我們的國家已漸漸能站穩腳步，數以百萬計的公民走上街頭，支持民主、相互尊重。畢竟，這是最重要的。民主人士的團結使我們的民主制度變得強大，在公共場合自信地展示它，就像現在正在發生的那樣，感覺很好。」

此外，蕭茲也對週三（24日）德國聯邦憲法法院（Federal Constitutional Court）通過的一項裁決表示支持，法院裁定德國另類選擇黨將被禁止獲得一般德國政黨能夠合法獲得的國家資助和減稅。

抗議者希望週三的裁決能成功的影響德國另類選擇黨的壯大，據統計，該黨在全國民調中的支持率超過20％，位居第二。民調顯示，它的支持率也在德國東部的3個州擁有30％的領先，這些州將於今年稍後舉行關鍵的地區選舉。

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