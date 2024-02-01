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台灣有事 美媒：美軍介入保台將取決於日本

美國陸戰隊與日本陸上自衛隊水陸機動團，在沖繩群島的入砂島舉行聯合演習。（路透檔案照）

美國陸戰隊與日本陸上自衛隊水陸機動團，在沖繩群島的入砂島舉行聯合演習。（路透檔案照）

2024/02/01 06:00

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕針對日本在「台灣有事」之際可能扮演的角色，美國網路媒體Vox報導，一旦中國武力犯台，美國是否介入保台，將取決於日本的回應，東京作何反應可能會形塑美國如何因應台海衝突、引發的後果，以及戰後的全球格局。

目前有約5.5萬名美軍駐紮日本，美國軍事設施占地7.7萬英畝，其中大部分位於沖繩。一旦台灣有事，美國需要從這些地點部署海軍軍艦與戰機，但使用這些基地需要經過日本許可，才能應用於捍衛日本以外的戰鬥行動。

報導指出，日本與美國是簽有安保條約的軍事同盟，當日本領土遭受攻擊時，美國有義務協助排除，交換條件則是允許美國在日本境內部署軍事力量，除了維護日本的安全，也旨在維護遠東地區的國際和平。

日本可以僅允許美軍使用基地，但不介入戰事，但參不參戰並非日本可自主決定，中國也可能有決定權；二是除了允許美國使用基地，日本也可以向美國提供後勤或作戰支援。如果日本因國土與人民承受太大風險而拒絕美國，美國將有可能在台海戰爭中吞敗。

日本慶應大學名譽教授添谷芳秀指出，一旦中國佔領台灣，代表美國出局，至少意味著中國在此區域擴張霸權，日本將必須思考如何在中國影響力下生存的國家戰略。美日同盟或許將不復存在，此後的世界將是完全不同的樣貌。

考量到「台灣有事」等緊急狀況，日本政府與沖繩縣等單位1月30日舉行模擬疏散演練，估計先島群島居民與觀光客達12萬人，以1天最多疏散2萬人計算，最快要6天才能完成疏散。

這項模擬疏散演練是繼2023年3月以來第2次舉行，30日在沖繩縣廳內召開。這場演練動員包括中央政府、相關離島自治體、自衛隊、海上保安廳、航空公司等45個機關參與。

朝日新聞報導，在擔心中國入侵台灣的「台灣有事」情況下，日本政府將此認定為「武力攻擊預測事態」，並根據「國民保護法」將沖繩縣全區設定為「需要疏散地區」。

沖繩縣本島有130萬名居民，原則上在室內避難，但包括先島群島5個市町村11萬名居民，以及滯留當地的1萬名旅客，則需疏散到九州和山口縣等8縣。

據沖繩縣府統計，若將海空運輸量開到最大，每天約可疏散2萬人，要花6天才能完成12萬人疏散；若以平時的運輸能力計算，則需要10天或更長時間。沖繩縣府將在民間交通手段之外，與政府協調增派海上保安廳和海上自衛隊可運用的船舶和飛機支援。

考量到離島的運輸設施，恐怕無法停靠大型船舶或飛機，距離台灣較近的與那國島町和竹富町居民，必須先疏散到石垣市，多良間村居民則先疏散到宮古島市，再疏散到沖繩縣以外地區。朝日報導，人口約1700人的與那國町，全員疏散到九州約需一整天時間。

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