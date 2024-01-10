日自民黨副總裁麻生太郎：台灣有事關乎日本生存

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎，去年8月曾訪台，並在「2023印太安全對話」上發表專題演說。（資料照）

2024/01/10 13:13

〔中央社〕日本自民黨副總裁（副主席）麻生太郎發表談話時稱「若台灣不作戰，平安救出日本僑民有困難」、「將在台海戰鬥」等內容，引發中國駐日本大使館不滿。

日本朝日新聞報導，麻生8日在福岡縣的國政報告時提及台灣，稱「時代正在劇變，現在台灣海峽的緊張局勢升高。在台灣正式登錄的日本人就有2萬400人，另外還有許多人居留，台灣若發生事情或爆發戰爭的話，我們必須救出在台灣的日本人。當然，這種狀況是由海上自衛隊救出」。

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麻生表示「這種狀況下，台灣會與中國作戰嗎？會投降嗎？或是被侵略嗎？在台灣不作戰的情況下，平安救出日本僑民是很困難的」，他還說「現在的情況與以往不同，我們將在台灣海峽戰鬥，使用潛艇、軍艦。台灣有事（發生戰爭或緊急事態），無疑是存立危機事態」。

日本時事通信社報導，中國駐日本大使館發言人就麻生的發言回應「台灣問題純屬中國內政，對此表示強烈不滿，堅決反對」，並說「日本曾犯下侵台罪行，應恪守中日四個政治文件所做的承諾。執意把中國內政同日本的安全綁在一起，將對自身和地區造成災難性後果」。

「存立危機事態」是日本在2015年通過安全保障法制時新增規定。即使日本沒有遭受到直接攻擊，而是美國等與日本關係密切的他國遭武力攻擊時，日本政府也可以判斷是否符合「威脅到我國存立」、「國民生命與自由從根本被顛覆」，若是滿足一定要件，就能行使部分集體自衛權。

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