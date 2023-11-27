為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日引進新水泥製造車 可速修跑道

日本陸上自衛隊「水陸機動團」（相當於美軍陸戰隊）19日在鹿兒島縣轄下、位處東海邊緣的德之島，進行模擬奪回島嶼的兩棲作戰演習。（路透檔案照）

日本陸上自衛隊「水陸機動團」（相當於美軍陸戰隊）19日在鹿兒島縣轄下、位處東海邊緣的德之島，進行模擬奪回島嶼的兩棲作戰演習。（路透檔案照）

2023/11/27 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕負責日本九州與沖繩防衛任務的陸上自衛隊西部方面隊，已首次引進一款新型水泥製造車，可利用「快硬水泥」在基地跑道遭受攻擊後，快速進行修復。基於「台灣有事」考量，防衛省和自衛隊正評估將水泥製造車部署到沖繩的可能性。

跑道若遭破壞 半天即可修復

讀賣新聞報導，位於沖繩縣那霸機場旁的航空自衛隊那霸基地，十一月十五日舉行陸海空自衛隊聯合演習一環的機場跑道搶修訓練，陸自從九州空運水泥製造車參與演訓，假想機場跑道因遭受飛彈攻擊等狀況無法使用，在相關機具清除碎石礫之後，進行水泥鋪設與整地作業，確認搶修跑道的整個流程。

獨力行駛當場製造「快硬水泥」

據報導，當天訓練花了約兩小時，搶修面積約三公尺平方的跑道破洞。自衛隊官員表示，即使跑道遭到破壞，只要半天時間即可讓戰機再度升空。

俄羅斯在入侵烏克蘭初期，就是透過先破壞機場取得作戰優勢。自衛隊官員表示，對敵方來說，最有效率的攻擊並非擊落飛行中的戰機，而是優先攻擊跑道，因此在領土防禦上，盡快恢復跑道起降的能力不可或缺。

水泥製造車可獨力行駛，不須靠其他車輛拖行，可當場製造出比一般水泥更快凝固的「快硬水泥」。日本希望藉由提高短時間恢復機場跑道功能，來強化西南群島的防衛能力。

而跑道搶修雖為負責管理基地的空中自衛隊的任務，但陸自引進水泥製造車，被定位為深化合作的對策之一。

考量「台灣有事」評估部署沖繩

報導指出，防衛省與自衛隊也基於「台灣有事」考量，正評估未來將水泥製造車部署到沖繩的可能性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播