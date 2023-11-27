日引進新水泥製造車 可速修跑道

日本陸上自衛隊「水陸機動團」（相當於美軍陸戰隊）19日在鹿兒島縣轄下、位處東海邊緣的德之島，進行模擬奪回島嶼的兩棲作戰演習。（路透檔案照）

2023/11/27 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕負責日本九州與沖繩防衛任務的陸上自衛隊西部方面隊，已首次引進一款新型水泥製造車，可利用「快硬水泥」在基地跑道遭受攻擊後，快速進行修復。基於「台灣有事」考量，防衛省和自衛隊正評估將水泥製造車部署到沖繩的可能性。

跑道若遭破壞 半天即可修復

讀賣新聞報導，位於沖繩縣那霸機場旁的航空自衛隊那霸基地，十一月十五日舉行陸海空自衛隊聯合演習一環的機場跑道搶修訓練，陸自從九州空運水泥製造車參與演訓，假想機場跑道因遭受飛彈攻擊等狀況無法使用，在相關機具清除碎石礫之後，進行水泥鋪設與整地作業，確認搶修跑道的整個流程。

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獨力行駛當場製造「快硬水泥」

據報導，當天訓練花了約兩小時，搶修面積約三公尺平方的跑道破洞。自衛隊官員表示，即使跑道遭到破壞，只要半天時間即可讓戰機再度升空。

俄羅斯在入侵烏克蘭初期，就是透過先破壞機場取得作戰優勢。自衛隊官員表示，對敵方來說，最有效率的攻擊並非擊落飛行中的戰機，而是優先攻擊跑道，因此在領土防禦上，盡快恢復跑道起降的能力不可或缺。

水泥製造車可獨力行駛，不須靠其他車輛拖行，可當場製造出比一般水泥更快凝固的「快硬水泥」。日本希望藉由提高短時間恢復機場跑道功能，來強化西南群島的防衛能力。

而跑道搶修雖為負責管理基地的空中自衛隊的任務，但陸自引進水泥製造車，被定位為深化合作的對策之一。

考量「台灣有事」評估部署沖繩

報導指出，防衛省與自衛隊也基於「台灣有事」考量，正評估未來將水泥製造車部署到沖繩的可能性。

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