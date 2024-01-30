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美國於約旦遭致命襲擊矢言反擊 卡達擔心將影響加薩人質談判

美國總統拜登針對駐約旦軍事基地遇襲案表示一定會採取行動，卡達希望美方行動不要對加薩人質談判造成影響。（美聯社）

美國總統拜登針對駐約旦軍事基地遇襲案表示一定會採取行動，卡達希望美方行動不要對加薩人質談判造成影響。（美聯社）

2024/01/30 11:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐約旦軍事基地28日遭遇無人機攻擊，造成3名美軍喪生、至少34人受傷，29日美方表示將採取一切必要行動反擊，美國總統拜登更將矛頭指向伊朗支持的激進武裝團體，稱「我們將在決定好時機和方式後追究一切責任」。面對美國態勢，卡達方面表示，希望美軍復仇行動不會損害地區安全或削弱加薩人質釋放協議。

綜合外媒報導，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）強調，「我們不希望與伊朗發生廣泛的戰爭，也不希望該地區出現更廣泛的戰爭，但我們必須做我們一定要做的事情」，伊朗迄今否認在美國約旦駐軍遇襲案內有扮演任何角色，美方也尚未宣布要直接攻擊伊朗。

面對箭在弦上的局勢，長期居中斡旋以色列與哈瑪斯的卡達則出面先行表達擔憂，卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）向華府智庫表示，他希望美國的復仇行動不要影響到目前加薩人質釋放協議的進度。

他說，「美國復仇行動一定會對區域安全造成影響，我們希望能夠防堵相關事態發展」。據了解，有消息人士指出，美國中央情報局長勃恩斯（William Burns）與埃及、卡達和以色列官員29日在法國巴黎為加薩停火展開會商，上週白宮亦與卡達共同討論該如何讓加薩人質獲釋。

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