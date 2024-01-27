日本學者：台灣本土派勢力壯大 即使分裂也夠賴清德當選

在台灣被封為「選舉之神」的東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸分析，這次總統大選第3勢力雖成功卡位，讓政黨政治的格局出現明確變化，但要形成3黨政治仍不穩定。（記者林翠儀攝）

2024/01/27 16:33

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本兩大研究台灣的學者小笠原欣幸和松田康博，26日合體解析台灣總統大選。小笠原認為，第3勢力雖成功卡位，讓政黨政治的格局出現明確變化，但要形成3黨政治仍不穩定；松田則認為，台灣本土派勢力持續壯大，即使分裂，民進黨仍能在總統大選中獲勝。兩位學者均觀察到，這次選舉，中台關係並未成為議論焦點，以及民眾黨成為年輕選民發洩對內政不滿的出口，與4年前香港問題成為選戰焦點有很大的差別。

日本台灣學會和早稻田大學台灣研究所，26日晚間在早稻田大學舉辦台灣總統選舉研究會，由早稻田大學名譽教授若林正丈主持，邀請東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸和東京大學東洋文化研究所教授松田康博，分別解析這次的台灣總統和立委大選，以及選後的台美中關係。主辦單位雖安排了可容納200人的大教室，但會場大爆棚湧入了約250人，其中不乏多位長期關注台灣政治的知名學者專家，以及日本的新聞工作者。

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小笠原欣幸在上屆總統大選時，精準地預測了蔡英文的得票率，在台灣被稱為「選舉之神」，這次他預測賴清德的得票率為42.1％，與真正結果僅差約2個百分點，預估各黨席次的誤差也極小，再次被網友大讚「神準」。

不過，小笠原說，他在投票前3天抵達台灣，發現柯文哲的聲勢快速擴大，由於當時預測數字已封存，無法反映在已完成的預測作業中，因而低估了柯最後的爆發力。他還說，選前之夜他在柯文哲的造勢場上，感受到選民的快樂與興奮，近似24年前陳水扁選舉時熱烈氣氛。

他也指出，柯文哲的支持率在年齡層和性別上有很大的差距，在20到29歲之間年齡層拿到52％支持，但60歲以上卻僅有3％，男性支持率為28％，女性僅有16％，這種極端的狀況可說是從未見過，但也因有這麼大的差距，柯文哲當然無法當選。

小笠原還以包含無效或未投票比例的「絕對得票率」，分析2012到2024的4屆總統選舉，他指出，柯文哲代表的第3勢力成功卡位，讓政黨政治的格局出現明確變化，但是否會形成3黨政治，仍需看未來4年的變化。

他也提到，三黨在立院均未過半，拿下8席立委的民眾黨成為關鍵少數，這個結果對國民黨較為有利，而換另一個角度來看，對中國而言，只要能掌握這8人，未來將更易於操作控制。

對於總統票、區域立委和政黨票出現選票移動的狀況，小笠原認為主要是選民的平衡投票所致，但這是在「維持現狀」選民區塊中做的移動，整體來說台灣意識並無太大變化。雖然這次選舉，中台關係在藍綠兩黨的鐵票中受到關注，但對於中間選民或「維持現狀」選民中未有太大迴響，因為台灣意識已定形，民進黨失去著力點陷入苦戰。另一方面，柯陣營批評藍綠一樣老套，具有頗大的影響力。

小笠原欣幸和松田康博同時都注意到，短影音平台「TikTok」在這次選舉發揮的效果，由於民進黨禁止黨員和候選人使用，再加上TikTok散布大量友柯和反賴、反侯的訊息，使得TikTok成為柯文哲的選戰利器。小笠原也警告，這次的選舉並未因此改變台灣意識，但4年後就很難說了。

對於這次民進黨在立委和政黨的選票上有增加，但立委席次卻減少一事，他認為，這是結構性的問題，但從整體來看，本土派勢力持續壯大，所以即使本土派分裂，民進黨仍能在總統大選中獲勝。另一方面，民眾黨成為年輕選民發洩對內政不滿的出口，未來可能還有成長的空間，由於台灣每4年約增加80萬張年輕選票，民眾黨若取得其中半數，將有重大影響。另一方面，民進黨的鐵票達4成，而且很難攻破，賴清德下屆連任的可能仍然很高，他也安慰民進黨，現況要比陳水扁時代還好，而國民黨的鐵票則呈衰退狀態，所以這次選舉才會尋求藍白合。

松田康博也觀察到選舉前後中國的動向，他認為，中國雖有介選，但並不具決定性，選後包括發表「民進黨不代表島內主流民意」的言論、軍機擾台，以及拔走台灣邦交國諾魯等行為，可能是一種宣洩行為，而且中方可能在選前就已估算賴清德將當選，這些做法可以解讀是在找構築一個不對台灣動武的理由，松田說，中國內心也不想戰爭。

在問答時，有人問及從1996年以來，中國在每次大選都在台灣總統大選時對台發動武嚇，但每次都失敗，為何中國如此樂此不疲？松田康博則妙答說，「這是他們的工作」，他們一定要做，而且以後也會繼續下去。

東京大學教授松田康博分析台灣這次選舉，認為台灣本土派勢力持續壯大，所以即使本土派分裂，民進黨仍能在總統大選中獲勝。（記者林翠儀攝）

日本台灣學會和早稻田大學台灣研究所，26日晚間在早稻田大學舉辦台灣總統選舉研究會，由早稻田大學名譽教授若林正丈主持，邀請東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸和東京大學東洋文化研究所教授松田康博，現場大爆棚。（記者林翠儀攝）

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