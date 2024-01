任務完成！NASA火星直升機「創新號」原地退役

2024/01/26 11:45

〔即時新聞/綜合報導〕美國國家航空暨太空總署(NASA)25日表示,曾締造歷史飛行紀錄的火星直升機「創新號」(Ingenuity),在服役近3年、執行72次飛行任務後已永久停飛,宣告原地退役。

綜合媒體報導,NASA官員表示,「創新號」1月18日進行第72次飛行後,曾與火星探測車「毅力號」(Perseverance)失去聯繫;儘管翌日恢復通訊,但回傳NASA的圖像顯示,這架高約50公分無人機的碳纖維旋翼葉片已嚴重受損,無法再次運作。

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)25日在社群媒體X上表示:「我不得不宣布1則苦樂參半的消息,『創新號』這架總是高喊『我想我辦得到』的小型直升機,已經在火星上完成了它最後一次飛行。」

尼爾森說:「我們正在調查葉片撞擊到地面的可能性。」然而這也等同宣判了「創新號」結束其火星任務,將原地退役。

「創新號」是第一架在地球以外星球上自主飛行的機動飛行器,最初計劃長度僅為30天、展示5次火星短途飛行;結果竟延長近3年,25日退役前「創新號」進行了72次飛行,總飛行距離較原計劃多出了14倍以上。

「創新號」重量僅1.8公斤相當迷你。2021年2月隨「毅力號」登陸火星表面,目的是進行簡短的技術演示,證明能夠在火星稀薄的大氣層中飛行。

