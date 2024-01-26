任務完成！NASA火星直升機「創新號」原地退役

NASA火星直升機「創新號」18日在飛行中受損，25日被宣告再也無法飛行。示意圖。（路透）

2024/01/26 11:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）25日表示，曾締造歷史飛行紀錄的火星直升機「創新號」（Ingenuity），在服役近3年、執行72次飛行任務後已永久停飛，宣告原地退役。

綜合媒體報導，NASA官員表示，「創新號」1月18日進行第72次飛行後，曾與火星探測車「毅力號」（Perseverance）失去聯繫；儘管翌日恢復通訊，但回傳NASA的圖像顯示，這架高約50公分無人機的碳纖維旋翼葉片已嚴重受損，無法再次運作。

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NASA署長尼爾森（Bill Nelson）25日在社群媒體X上表示：「我不得不宣布1則苦樂參半的消息，『創新號』這架總是高喊『我想我辦得到』的小型直升機，已經在火星上完成了它最後一次飛行。」

尼爾森說：「我們正在調查葉片撞擊到地面的可能性。」然而這也等同宣判了「創新號」結束其火星任務，將原地退役。

「創新號」是第一架在地球以外星球上自主飛行的機動飛行器，最初計劃長度僅為30天、展示5次火星短途飛行；結果竟延長近3年，25日退役前「創新號」進行了72次飛行，總飛行距離較原計劃多出了14倍以上。

「創新號」重量僅1.8公斤相當迷你。2021年2月隨「毅力號」登陸火星表面，目的是進行簡短的技術演示，證明能夠在火星稀薄的大氣層中飛行。

NASA's historic Ingenuity Helicopter has taken its last flight on Mars. After 72 incredible flights, that remarkable helicopter flew farther and higher than we ever thought possible. #ThanksIngenuity pic.twitter.com/eYwO9R6LY1 — Bill Nelson （@SenBillNelson） January 25, 2024

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