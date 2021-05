探索火星！機智號完成第4次飛行 NASA宣布將延長任務期限

2021/05/01 09:58

〔即時新聞/綜合報導〕火星微型直升機「機智號」(Ingenuity)於昨(4月30日)完成第四次飛行後,NASA官方宣布將延長其任務執行期限。

據《美聯社》報導,NASA本計畫在5月初便結束機智號的任務,但昨日宣布計畫將至少延長一個月,盼機智號可深入探索火星崎嶇的地形,並持續為其夥伴「毅力號」(Perseverance)作偵查兵。

機智號本應在4月29日完成第四次飛行,但卻因技術性問題而宣告失敗。4月30日機智號再度升空,以5公尺的高度飛行2分鐘,總計飛行266公尺,相較前三次更遠也更持久。

Just another day on Mars, shooting video of a flying helicopter. Quick preview of #MarsHelicopter’s Flight 4 takeoff below; more pics and video yet to come.



Typical photographer: lots of gear to juggle and mountains of files to upload! Newest pics at: https://t.co/L6lhCNdqWq pic.twitter.com/jpJHeDuQcA