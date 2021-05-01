探索火星！機智號完成第4次飛行 NASA宣布將延長任務期限

火星微型直升機「機智號」（Ingenuity）於昨（4月30日）完成第四次飛行。（美聯社）

2021/05/01 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕火星微型直升機「機智號」（Ingenuity）於昨（4月30日）完成第四次飛行後，NASA官方宣布將延長其任務執行期限。

據《美聯社》報導，NASA本計畫在5月初便結束機智號的任務，但昨日宣布計畫將至少延長一個月，盼機智號可深入探索火星崎嶇的地形，並持續為其夥伴「毅力號」（Perseverance）作偵查兵。

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機智號本應在4月29日完成第四次飛行，但卻因技術性問題而宣告失敗。4月30日機智號再度升空，以5公尺的高度飛行2分鐘，總計飛行266公尺，相較前三次更遠也更持久。

Just another day on Mars, shooting video of a flying helicopter. Quick preview of #MarsHelicopter’s Flight 4 takeoff below; more pics and video yet to come.



Typical photographer: lots of gear to juggle and mountains of files to upload! Newest pics at: https://t.co/L6lhCNdqWq pic.twitter.com/jpJHeDuQcA — NASA's Perseverance Mars Rover （@NASAPersevere） April 30, 2021

NASA官方表示，機智號將會在未來的一兩週內執行第五次飛行任務，5月還會有第六次和第七次飛行。這台1.8公斤重的微型直升機將探索新領域，而其夥伴毅力號則會專注於岩石採樣任務。毅力號的任務重點是探測耶澤羅撞擊坑（Jezero Crater）附近的生命跡象，此撞擊坑數十億年前是林木環繞的湖床和三角洲。

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