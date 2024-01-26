為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

白宮宣布 日相岸田文雄4月赴美國是訪問

美國白宮25日宣布，日本首相岸田文雄（見圖）將於4月到美國進行國是訪問。（美聯社）

美國白宮25日宣布，日本首相岸田文雄（見圖）將於4月到美國進行國是訪問。（美聯社）

2024/01/26 08:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮25日宣布，日本首相岸田文雄將於4月到美國進行國是訪問，外媒報導指美國總統拜登（Joe Biden）屆時也將親自接待。

綜合媒體報導，美國白宮宣布，岸田文雄預計將於4月10日赴美進行國是訪問，此次正式訪問活動將包括豪華的國宴和政策會議。報導指先前拜登已承諾，將接待這個對美國與中國、北韓和其他亞洲安全問題戰略至關重要的親密盟國領導人。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）指出，拜登和岸田將討論「加強我們的政治、安全、經濟和民間關係」，以改善印太地區安全。

這次訪問對兩位領導人來說都是一個充滿挑戰的時刻，因為包含拜登及岸田都正面臨國內民意支持度較低的情況，近期岸田更陷入執政黨自民黨內最大派閥的募款醜聞、經濟困難，以及本月初能登大地震的衝擊。

日本駐美國大使山田重夫（Shigeo Yamada）在一場活動的演說中也指出，「2024年將是日美關係的關鍵一年」，「日美同盟對於兩國，乃至於國際社會的和平、穩定與繁榮，是不可或缺的」。

日本早稻田大學（Waseda University）政治學教授中林美惠子（Mieko Nakabayashi）則指出，日本越來越擔心川普可能再度擔任美國總統的前景，因為川普質疑美日聯盟的價值，也抱怨美國在日本和南韓部署軍隊的經費。因此目前也在考慮，不同人選成為美國總統的各種情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美日元首會談 重申維持台海和平穩定重要性
2023/11/17 17:02

美日元首會談 重申維持台海和平穩定重要性
「岸尹會」日韓交流升溫 確認合作應對北韓威脅
2023/11/17 14:21

「岸尹會」日韓交流升溫 確認合作應對北韓威脅

打造科技宜居！翻轉高雄S科技廊道是關鍵
聯合國演講 日相岸田文雄重申反對以實力片面改變現狀
2023/09/20 16:50

聯合國演講 日相岸田文雄重申反對以實力片面改變現狀
日本岸田內閣明改組 親台派木原稔內定防衛相、親中派外相下台
2023/09/12 21:58

日本岸田內閣明改組 親台派木原稔內定防衛相、親中派外相下台

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
中國掀仇日潮丟石頭、電話騷擾 日召見中國大使促理性行事
2023/08/28 19:59

中國掀仇日潮丟石頭、電話騷擾 日召見中國大使促理性行事
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播