白宮宣布 日相岸田文雄4月赴美國是訪問

美國白宮25日宣布，日本首相岸田文雄（見圖）將於4月到美國進行國是訪問。（美聯社）

2024/01/26 08:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮25日宣布，日本首相岸田文雄將於4月到美國進行國是訪問，外媒報導指美國總統拜登（Joe Biden）屆時也將親自接待。

綜合媒體報導，美國白宮宣布，岸田文雄預計將於4月10日赴美進行國是訪問，此次正式訪問活動將包括豪華的國宴和政策會議。報導指先前拜登已承諾，將接待這個對美國與中國、北韓和其他亞洲安全問題戰略至關重要的親密盟國領導人。

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白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）指出，拜登和岸田將討論「加強我們的政治、安全、經濟和民間關係」，以改善印太地區安全。

這次訪問對兩位領導人來說都是一個充滿挑戰的時刻，因為包含拜登及岸田都正面臨國內民意支持度較低的情況，近期岸田更陷入執政黨自民黨內最大派閥的募款醜聞、經濟困難，以及本月初能登大地震的衝擊。

日本駐美國大使山田重夫（Shigeo Yamada）在一場活動的演說中也指出，「2024年將是日美關係的關鍵一年」，「日美同盟對於兩國，乃至於國際社會的和平、穩定與繁榮，是不可或缺的」。

日本早稻田大學（Waseda University）政治學教授中林美惠子（Mieko Nakabayashi）則指出，日本越來越擔心川普可能再度擔任美國總統的前景，因為川普質疑美日聯盟的價值，也抱怨美國在日本和南韓部署軍隊的經費。因此目前也在考慮，不同人選成為美國總統的各種情況。

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