日本岸田內閣明改組 親台派木原稔內定防衛相、親中派外相下台

日本首相岸田文雄預定明天進行黨和內閣人事改組，攸關國家安全的防衛相和外相均易人，防衛相內定為「親台派」的眾議員木原稔（見圖）。（資料照，記者林翠儀攝）

2023/09/12 21:58

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕日本首相岸田文雄預定明天進行黨和內閣人事改組，黨人事方面變動不大，內閣方面除了晉用5名女性為歷來最多之外，攸關國家安全的防衛相和外相均易人，尤其防衛相內定為「親台派」的眾議員木原稔，而親中色彩強烈的外相林芳正則換成前法相上川陽子。「親中派」下與「親台派」上，是這次內閣改組值得關注的重點之一。

岸田調整內閣和黨人事是在去年8月，由於這一年來岸田的民意支持率持續在3到4成左右上下游動，再加上自民黨總裁任期即將在明年任滿，時隔一年的內閣和黨人事調整，一般認為岸田希望透過人事一新以為明年競選連任做準備。

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在黨人事方面，副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充、政調會長萩生田光一及國會對策委員長高木毅均留任，選舉對策委員長由眾議員小淵優子出任，原選對委員長森山裕轉任總務會長。

相對於黨人事幾乎維持現況，內閣人事則有大幅調整，從目前出爐的內定名單來看，19名閣員中有13人異動，其中有11人為首次入閣，5名女性入閣也創歷來新高。

5名女性閣員，除了經濟安保相高市早苗留任外，內定新任外相上川陽子為前法相，有5次入閣經驗，初次入閣的內定兒童相加藤鮎子為前自民黨幹事長加藤紘一的女兒，另外還有地方創生相自見英子、復興相土屋品子。

這次內閣改組最受矚目的是首次入閣的內定防衛相木原稔。木原為跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」的事務局長，也曾任自民黨青年局長，是自民黨內極具代表性的親台派大將，包括日本捐贈疫苗給台灣，以及為台灣鳳梨等農產品銷日等，均以具體行動力挺，木原多次和會長古屋圭司訪台，包括每年率團參加台灣的國慶活動。今年7月初，他和古屋共同視察與那國島，並和立法院長游錫堃搭乘高速船，從與那國島抵達宜蘭訪問。

木原稔曾在安倍內閣時也曾擔任防衛大臣政務官，這次他會出任防相衛，似乎早有跡象，7月中旬由日本民間智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）主辦的日美台兵棋推演，木原即在兵推中扮演防衛相的角色，提議日本使用「反擊能力」對抗共軍的侵攻，展現果決的一面。

現年54歲的木原稔為熊本選出的眾議員，已當選5屆，台積電落腳熊本設廠，也讓木原與台灣的關係更為密切。

這次另一個受到矚目的人事，為外相將由林芳正換成上川陽子。林芳正和上川均為岸田派人馬，不過林芳正的親中色彩，從他於2021年11月擔任外相以來，一直受到國內保守派人士質疑，日中關係也未因他的上任有明顯的改善，對岸田內閣不但沒有加分效果，尤其是今年8月日本啟動福島核一廠含氚廢水排海作業後，中國政治化反制的操作引發日本民眾不滿，這也可能是讓林芳正被撤換的最後一根稻草。

現年70歲的上川陽子，過去在安倍內閣和菅內閣擔任法相，有5次入閣經驗，雖然不是新鮮面孔，但同為岸田派資深議員，在法相任內修改債權規定和民法、刑事司法改革等業績，穩健紮實的手腕受到好評，上川重視日韓關係，岸田可能想透過這次任命強化正逐步回暖的日韓關係。

2022年，為鳳梨銷日傾力相助的日華懇會長古屋圭司（右）、事務局長木原稔（左二）及自民黨參議員有村治子與駐日代表謝長廷，再度聯手行銷台灣釋迦。（資料照，記者林翠儀攝）

日本首相岸田文雄預定明天進行黨和內閣人事改組，親中色彩強烈的外相林芳正（見圖）將下台。（路透）

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