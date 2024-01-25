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驚悚畫面曝！韓美女議員裴賢鎮遇襲「頭被砸20下」 嫌犯竟未成年

嫌犯用石頭猛砸裴賢鎮頭部，裴女抱著頭踉蹌倒地。（翻攝自Instagram、YouTube；本報合成）

嫌犯用石頭猛砸裴賢鎮頭部，裴女抱著頭踉蹌倒地。（翻攝自Instagram、YouTube；本報合成）

2024/01/25 22:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾任文化廣播公司（MBC）當家主播、韓國執政黨議員裴賢鎮今天（25日）下午遭到不明男子拿石頭攻擊頭部流血，震驚社會，所幸她送醫後無大礙。經警方調查，嫌犯身分曝光，竟然只是一名十幾歲的少年，案件詳情及確切犯案動機仍待釐清。

JTBC》報導，國民力量議員裴賢鎮今天（25日）下午5時18分（台灣時間下午4時18分）在首爾一處大樓內遇襲，嫌犯後來由秘書壓制交由警方。據了解，該名嫌犯為一名十幾歲少年，但依韓國法律規定，警方無法再透露更多嫌犯的個人資訊，目前他已被帶往慶尚南道警察署，後續釐清詳情及確切犯案動機。

監視器畫面也曝光，可見嫌犯當時走進大樓內，而裴賢鎮準備走出來，嫌犯上前問「妳是國會議員裴賢鎮嗎？」而裴賢鎮笑著轉過身欲答話時，嫌犯竟直接用石頭猛砸她的頭部，前後砸了近20次，裴賢鎮抱著頭踉蹌倒地，後續秘書出現阻止攻擊才停下來。

另外，《YTN》報導，裴賢鎮遭擊後送往首爾漢南洞順天鄉大學醫院救治，主治醫師指出，他們先是做電腦斷層檢查，接著對頭皮撕裂傷進行初步縫合，約1公分，目前沒有顱內出血或骨折，但不可否認有延遲性出血的可能，將待情況更穩定後會再進一步檢查。

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