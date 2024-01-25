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王志安嗆入籍日本「看民進黨敢不讓我入境」 日議員怒反嗆

王志安離開台灣後仍持續大放厥詞。（擷取自「STR Network」YouTube頻道）

王志安離開台灣後仍持續大放厥詞。（擷取自「STR Network」YouTube頻道）

2024/01/25 01:25

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕中國人士王志安嗆聲將加入日本籍，以後要看民進黨還敢不敢擋他入境，日本議員說話了！神戶市議員上畠寬弘在社交平台X上貼文說，雖然無法公布具體內容，但會將對此採取行動。

王志安22日上台灣網路脫口秀節目，嘲諷民進黨不分區立委提名人陳俊翰的身障者身分，事後非但未反省自己的歧視行為，還在X貼文對民進黨開嗆，聲稱他很快就加入日本籍了，之後再看民進黨還敢不讓他入境。

相當友台的神戶市議員上畠寬弘轉貼王志安的嗆聲貼文指出，他收到很多朋友提供的訊息，指控這位貼文人士的發言，讓很多台灣民眾感到憤怒和悲傷。這位人士說他今後打算變更為日本國籍，但真偽不明。上畠表示，雖然無法公布具體內容，但身為政治人物，他全力支持尊重人權的台灣，將對此採取行動。

有網友也指出，歸化日籍至少要在日本住滿5年，王志安是在2020年移居日本，現在才住了4年就嗆聲「很快就加入日本籍」，明顯膨風。再說除了需居滿5年之外，歸化日本還有一些必備的條件，例如必須納稅和沒有前科等不良素行。

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