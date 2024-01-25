王志安嗆入籍日本「看民進黨敢不讓我入境」 日議員怒反嗆
2024/01/25 01:25
〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕中國人士王志安嗆聲將加入日本籍，以後要看民進黨還敢不敢擋他入境，日本議員說話了！神戶市議員上畠寬弘在社交平台X上貼文說，雖然無法公布具體內容，但會將對此採取行動。
王志安22日上台灣網路脫口秀節目，嘲諷民進黨不分區立委提名人陳俊翰的身障者身分，事後非但未反省自己的歧視行為，還在X貼文對民進黨開嗆，聲稱他很快就加入日本籍了，之後再看民進黨還敢不讓他入境。
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相當友台的神戶市議員上畠寬弘轉貼王志安的嗆聲貼文指出，他收到很多朋友提供的訊息，指控這位貼文人士的發言，讓很多台灣民眾感到憤怒和悲傷。這位人士說他今後打算變更為日本國籍，但真偽不明。上畠表示，雖然無法公布具體內容，但身為政治人物，他全力支持尊重人權的台灣，將對此採取行動。
有網友也指出，歸化日籍至少要在日本住滿5年，王志安是在2020年移居日本，現在才住了4年就嗆聲「很快就加入日本籍」，明顯膨風。再說除了需居滿5年之外，歸化日本還有一些必備的條件，例如必須納稅和沒有前科等不良素行。
下記の投稿や台湾におけるこの人物による発言やそれに伴う台湾の国民の皆様方の憤りや悲しみについての様々な情報提供を頂きました。この人物は今後日本国籍に変更予定の旨述べていますがその真偽は不明です。具体には書けませんが私は政治家として人権を尊重する台湾を支持し寄り添い、行動します。 https://t.co/HyaFHZdIjb— うえはた のりひろ 神戸市会議員【東灘区選出・自民党】 （@NorihiroUehata） January 24, 2024