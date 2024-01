轉發貼文送78.5萬限10人 「鈔」狂網紅不到1天吸300萬人角逐！

2024/01/24 00:16

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕在YouTube上擁有超過2.34億訂閱的美國知名網紅「MrBeast」,週二(23日)突然在社群發文宣布,將隨機挑選10則轉發他該篇貼文的網友,每人送2.5萬美元(約新台幣78.5萬),引發網路熱議。

向來以慷慨大方聞名的MrBeast,去年5月就曾因為慶祝生日,在IG上宣布只要粉絲轉發生日文,就隨機抽5名幸運兒送1萬美元(約新台幣30萬),讓全球網友嗨翻狂轉發。近日他做了新企劃,驗證過去自己曾說在X平台(前身推特)發布內容不值得,因為創作者只能獲得少量廣告收入的話,結果在X平台發布的影片,短短一週就賺取超過25萬美元(約新台幣746萬元),跨時空打臉自己。

而MrBeast週二凌晨2點多在X平台又發文表示,他將在72小時內隨機選擇10個轉發他這篇貼文,並有追蹤他的網友,一起分享他這次在X平台的影片利潤,被抽中的幸運兒將獲得2.5萬美元,總計送出25萬美元。貼文一出再掀轉發熱潮,截至23日晚間11點30分,該篇貼文已有超過300萬人轉發。

I’m gonna give 10 random people that repost this and follow me $25,000 for fun (the $250,000 my X video made)



I’ll pick the winners in 72 hours