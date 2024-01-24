轉發貼文送78.5萬限10人 「鈔」狂網紅不到1天吸300萬人角逐！

美國知名網紅「MrBeast」23日在社群發文宣布，將挑選10則轉發他該篇貼文的網友，每人送2.5萬美元。（圖翻攝自MrBeast_IG）

2024/01/24 00:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在YouTube上擁有超過2.34億訂閱的美國知名網紅「MrBeast」，週二（23日）突然在社群發文宣布，將隨機挑選10則轉發他該篇貼文的網友，每人送2.5萬美元（約新台幣78.5萬），引發網路熱議。

向來以慷慨大方聞名的MrBeast，去年5月就曾因為慶祝生日，在IG上宣布只要粉絲轉發生日文，就隨機抽5名幸運兒送1萬美元（約新台幣30萬），讓全球網友嗨翻狂轉發。近日他做了新企劃，驗證過去自己曾說在X平台（前身推特）發布內容不值得，因為創作者只能獲得少量廣告收入的話，結果在X平台發布的影片，短短一週就賺取超過25萬美元（約新台幣746萬元），跨時空打臉自己。

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而MrBeast週二凌晨2點多在X平台又發文表示，他將在72小時內隨機選擇10個轉發他這篇貼文，並有追蹤他的網友，一起分享他這次在X平台的影片利潤，被抽中的幸運兒將獲得2.5萬美元，總計送出25萬美元。貼文一出再掀轉發熱潮，截至23日晚間11點30分，該篇貼文已有超過300萬人轉發。

I’m gonna give 10 random people that repost this and follow me $25,000 for fun （the $250,000 my X video made）



I’ll pick the winners in 72 hours — MrBeast （@MrBeast） January 22, 2024

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