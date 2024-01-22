清真寺遺址上蓋印度教神廟 莫迪選前開光鞏固民望也埋隱患

興建於印度教聖城阿尤德亞（Ayodhya）的羅摩神廟（Ram temple）22日舉行神像開光儀式，印度空軍出動直升機灑花瓣。（美聯社）

2024/01/22 20:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度總理莫迪（Narendra Modi），22日在印度教聖城北方省（Uttar Pradesh）阿尤德亞（Ayodhya）主持當地一座羅摩神廟的開光儀式，這座新建的寺廟坐落在一座歷史悠久清真寺的廢墟之上。對許多印度人來說，這座神廟象徵印度教的復興，但穆斯林則擔心這為新一波宗教衝突埋下隱憂。

這場開光儀式有超過7000名賓客受邀出席，包括從全國各地飛來參加的知名政界人士。根據當地媒體報導，約有100架包機今降落在阿尤德亞，飯店價格也隨之飆升，單日高達1200美元（約新台幣3.7萬元）以上。

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《美聯社》報導，這座寺廟供奉印度教神明羅摩（Ram），目前仍在興建中，這座寺廟的建設滿足了上百萬崇拜這尊神祉的印度教信徒長期以來的要求。印度教徒相信，羅摩大約7000年前出生在阿尤德亞，羅摩是大神毗濕奴（Vishnu）的第7個化身。

莫迪領導的執政黨印度人民黨（BJP）和其他印度教民族主義團體，將興建這座寺廟形容為重塑印度「印度教驕傲」願景的核心。他們相信，入侵印度的穆斯林統治者蒙兀兒（Mughal）王朝，於1528年拆毀了原本的羅摩神廟，並以神廟的建材在原址上蓋了一座清真寺。

1992年，極端印度教徒破壞了這座清真寺，造成逾2000人喪生的宗教衝突，這片土地的所有權也陷入爭議。直到2019年，印度最高法院裁定強拆清真寺屬違法，但裁定清真寺所在地歸印度教所有，並批出原址25公里外的另一塊地，供穆斯林興建新的清真寺。

羅摩神廟在2020年動工，在原址佔地約1公頃的基礎上，擴建至約28公頃，目前僅完成首期工程，預料第二、三期工程將在2025年底落成，總共耗資將達到150億印度盧比，折合超過新台幣56億元。

外媒分析認為，莫迪急於舉行啟用儀式，是為了在年中舉行大選前，兌現執政人民黨的政治承諾，也為本屆大選造勢，爭取第三個總理任期。不過有反對聲音質疑，莫迪是利用宗教獲取政治利益，可能使32年前的宗教衝突重演。

印度總理莫迪主持印度教羅摩神廟的神像開光典禮。（歐新社）

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