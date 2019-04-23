紐時：壓迫宗教少數 亞洲政客SOP

2019-04-23

〔編譯魏國金／綜合報導〕紐約時報二十一日指出，釀成重大傷亡的斯里蘭卡連環爆炸案，凸顯在世俗主義走弱、奠基於種族與宗派認同的政治吸引力漸強的地區，宗教共存是如何能輕易地被摧毀。儘管攻擊的元凶不明，但基督徒顯然是首要目標，在當前民族主義與宗派政治之風高漲的亞洲，許多宗教少數族群承受著無情打壓。

種族與宗派政治成顯學

在印度，右翼印度教執政黨正利用信仰吸引選票，其所宣揚的「我群／他群」哲學，已使穆斯林憂心，一旦落單恐遇私刑。在緬甸，佛教徒將領針對羅興亞穆斯林，策動恐怖的種族清洗行動，基督徒則擔心自己淪為下一波迫害目標。在印尼與孟加拉，溫和派穆斯林政治人物採取較強硬立場，以吸引保守派選民。

在斯里蘭卡，佛教民族主義政治組織「武道巴拉塞納」（BBS）煽動反基督徒與穆斯林的仇恨，指控他們是佛教徒遭壓迫的英國殖民時代遺緒。可倫坡的天主教人權倡議者費南多指出，斯國穆斯林與基督徒，特別是福音派基督徒，多年來面臨壓迫，「但都比不上今天（二十一日）攻擊的規模與本質」。

福音派基督教信眾的快速增長，從印尼到印度皆引發緊張。在印度，基督徒僅佔二％人口，但自從印度人民黨二○一四年上台後，近三千萬基督徒的空間遭緊縮，數以千計外國資助的團體遭打壓。二○一七年，中央邦一個耶誕唱詩班成員遭攻擊，八名神父遭拘捕；極右派印度教團體還致函學校，警告教職員若標示耶誕節將遭不利。

溫和政治人物不敢聲援

數千名改信基督教的巴基斯坦人已逃至泰國，他們擔心隨時將被遣返。三年前的復活節，一名自殺炸彈客在拉合爾一座公園攻擊基督徒，造成逾七十人死亡。在印尼，以宗教為基礎的政治力量影響政治版圖，溫和派政治人物對宗教少數族群愈來愈多的壓迫默不作聲，數百間教會被迫關閉。印尼的基督徒約佔人口十％，儘管憲法保障宗教自由，卻禁止人民改變信仰。在穆斯林為多數的馬來西亞，穆斯林不得宣布放棄信仰。

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