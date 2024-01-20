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美國會禁五角大廈採購6中企電池 進一步推動供應鏈脫鉤

中國「寧德時代」公司標誌與其生產的電池。（路透檔案照）

中國「寧德時代」公司標誌與其生產的電池。（路透檔案照）

2024/01/20 17:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國會在去年底通過的最新國防授權法案中，禁止國防部採購中國寧德時代、比亞迪等和另外4家公司生產的電池。《彭博》指出，這是華府推動供應鏈與中國這個地緣政治對手脫鉤的更進一步動作。

去年12月22日通過的國防授權法案中，訂出自2027年10月起，禁止軍方採購中國6家公司生產的電池，除了寧德時代、比亞迪，另外4家中國公司為「遠景能源（Envision Energy）」、「億緯鋰能（EVE Energy Co.）」、「國軒高科（Gotion High Tech Co.）」和「海辰儲能（Hithium Energy Storage Technology Co.）」。

《彭博》20日報導，這項規定是對之前國防授權法案要求國防部供應鏈與中國脫鉤、包括對使用中國半導體的限制之補充。新規定將使五角大廈官員必須更明確界定範圍。

儘管這項禁令僅限國防採購，如福特汽車等公司的商業採購不受限制，但是產業界和議員通常會將這類規定，做為可信任物料、產品和企業的指引。五角大廈尚未評論此事。

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