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中國在印尼投資採鎳礦 嚴重破壞自然環境、侵犯人權

氣候人權組織「國際氣候權利」指出，中國投資鎳工業園區在印尼的開採活動造成了嚴重的環境破壞。（法新社資料照）

氣候人權組織「國際氣候權利」指出，中國投資鎳工業園區在印尼的開採活動造成了嚴重的環境破壞。（法新社資料照）

2024/01/19 21:21

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣候人權組織「國際氣候權利」（Climate Rights International）17日發布報告指出，位於印尼的一個中國投資鎳工業園區不僅侵犯人權，還對環境造成嚴重破壞。

《路透社》報導，總部位於美國的「國際氣候權利」於報告中記錄了印尼緯達貝工業園（IWIP）在哈馬赫拉島（Halmahera）的鎳礦開採，大規模森林被砍伐，環境遭嚴重破壞。

這個園區是印尼最大的鎳加工廠，投資者包括中國的浙江華友鈷業、振石集團、青山控股，以及法國跨國採礦和冶金公司埃赫曼（Eramet）。「國際氣候權利」引述該組織與加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）研究人員分析衛星影像地理空間指出，自2018年以來，獲許可的公司已在園區的允許下砍伐了超過5300公頃的熱帶森林（大小約為6000個足球場）。

世界資源研究所（World Resources Institute）的數據也顯示，印尼從2020年到2022年間的原始森林，比2015年到2017年間減少了64％。「國際氣候權利」估算，森林砍伐造成的二氧化碳排放量，大約相當於45萬輛汽車的年排放量。專家擔心鎳工業在印尼的森林砍伐將加劇，破壞當地豐富的生態。

印尼擁有世界上最大的鎳儲量。而做為電動車電池的重要原料，鎳的需求近年大大增加。「國際能源署」（The International Energy Agency）預測，隨著電動車盛行，到2030年，鎳的需求將至少增加65％。

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