日本富山縣市長默默參與能登賑災 網大讚︰政治家典範

富山縣滑川市市長水野達夫在日前默默參加賑災活動，但仍被現場工作人員認出來，事後他參與賑災活動的畫面被分享至網上後，獲得日本網友一片好評。（圖擷取自@yukio_higuchi 社群平台「X」）

2024/01/19 20:13

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，釀成嚴重傷亡，也讓許多熱心人士前往災區，為災民提供協助。鄰近石川縣的富山縣滑川市，自上星期起為災民提供食物，其中一名協助廚房製作料理的義工，被人認出是滑川市的現任市長，他默默參與賑災活動的畫面被分享至網上後，獲得不少日本網友一片好評。

綜合日媒報導，日本新年元旦下午發生「令和6年能登半島大地震」，災後各地團體、民眾紛紛自發性捐款或提供物資到災區。富山縣滑川市在上周末（13日），為了準備給災區送上約1600份的餐點，因此請人在市內公共設施中的廚房，進行切菜、烹飪等工作，就在準備期間，現場一名叫樋口幸男的職員發現，有個重量級人物默默加入準備工作中。

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據樋口幸男分享在社群平台「X」（原推特）的貼文指出，就在他和其他同伴一起為災區準備餐點時，有一個人默默走了進來，從到尾沒有說話、也沒有刻意打擾任何一個現場忙碌的人員，只是穿戴好衛生用品後，便開始在廚房流理台切菜，做完份內的工作後就默默離去。樋口幸男也在文中透露，這個人的真實身分，其實是富山縣滑川市市長水野達夫。

樋口幸男指出，滑川市市長水野達夫是自己隻身前來廚房，當時他身邊並沒有攜帶隨扈、下屬或任何辦公室職員，因為他是運用周末休假日的時間，主動前來擔任義工。在沒有媒體、沒有鎂光燈的情況，水野達夫仍願意默默參與賑災活動，讓樋口幸男對此大為感動，認為他是政治家的典範，因此特地拍下其工作畫面後再分享網上，在網上掀起熱烈迴響。

截至19日晚上6點為止，該貼文已多達482萬人次觀看，更獲得2.1萬次轉發、9.7萬讚。不少網友紛紛讚嘆，水野達夫的行為是許多政治人物應該學習的對象，「多麼出色的市長」、「我很高興他是我們的市長」、「讓人發自內心對他感到尊敬」、「有這樣的人來負責政治，我感到很欣慰」、「仔細看市長的圍巾，他應該是平時就有在煮飯。這比一些人從沒拿起過刀，只有一張嘴好。」

事後水野達夫也因為此事，受到許多日本媒體採訪，他則表示完全沒想到自己的這個行動得到如此大的反響，讓他感到非常驚訝。他也謙虛表示，自己真的只是利用工作之餘的休息時間去幫忙，因為那天是星期六，他沒有任何待辦公務，加上製作料理的地點離自己家只要步行幾分鐘就可以到達，因此他就決定去參與這個活動，參與期間就是不斷切著各種蔬菜而已。

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