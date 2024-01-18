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拿美政府9.5億研究經費 國會議員對中國AI權威朱松純展開調查

美中科技較勁，美國國會議員對中國AI權威朱松純展開調查。（路透檔案照）

美中科技較勁，美國國會議員對中國AI權威朱松純展開調查。（路透檔案照）

2024/01/18 20:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院兩委員會17日宣布，對「和中共有關係的」中國人工智慧（AI）技術權威朱松純，曾接受美國聯邦政府資助多年進行研究工作一事展開調查。議員指出，朱松純是中國「千人計畫」成員，五角大廈卻漠視其可能將敏感技術轉移給中國政府的風險，資助其研究，要求國防部說明。

美國《新聞週刊》17日獨家披露，眾院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格，與能源暨商務委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）及該委員會下設3個小組，17日對國防部、聯邦政府機構「國家科學基金會」（NSF）、和加州大學洛杉磯分校（UCLA）發函，要求提供相關文件。

朱松純2002年到2020年期間，擔任洛杉磯加大統計與電腦科學教授，研究領域包括電腦視覺、機器學習、自然語言與對話、人工智慧、自動化機器人等，2020年返回中國後，在中國政府支持下成立「北京通用人工智能研究院」（BIGAI），擔任院長。

新聞週刊去年11月曾報導，朱松純曾獲得美國政府3000萬美元（約9.5億台幣）經費，帶領可能具有重要軍事用途的最先進AI技術研究，但他2004年就在家鄉中國湖北成立民營AI研究機構「蓮花山視覺與信息科學研究院」，同時在該院與洛杉磯加大兩邊工作。

美國政府資助朱松純研究經費的時間，多半是2020年之前10年，但是有兩筆是在2021年由海軍研究辦公室（ONR）撥出，一筆經費是69萬9938美元（2228萬台幣），開發「對國防部自動化機器人、搜救任務等工作具有重要性」的高階自動化機器人，另一筆經費52萬美元（1655萬台幣），用於為「建立透過地面與空中感測器的情報與偵察系統感知機器人平台」，朱是這兩項研究的首席研究員。

國會議員發給國防部長奧斯汀的信函中說，「提供資金的聯邦政府機關撥予朱松純3000萬美元經費，卻無視許多令人擔心的跡象」；朱松純是中國政府「千人計畫」成員，該計畫大多數成員都直接受中國政府資助，而且全都帶有將突破性技術以及初期構想與知識轉移給中國的目的，「在與中共的地緣政治競爭加劇的時期，停止聯邦政府支持中國的人工智慧技術發展，具有攸關國安的迫切性」。

美國國家科學基金會表示，該機構正依法實施禁止惡意外國人才招募計畫，並且透過研究安全分析，找出未被披露的人才計畫成員，處理外國影響力的問題。國防部、洛杉磯加大和朱松純尚未回應此事。

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