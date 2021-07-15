美中軍備較勁！ 美國防部砸15億美元發展AI軍武

美防長奧斯汀日前宣布，美國未來5年內會投入15億美元研發AI，為的是在與中國的軍備競賽中勝出。（法新社）

2021/07/15 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕美中近年關係緊張，2國在亞太地區的動作頻頻，引發各界關注。美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）週二（13日）不避諱宣布，美國為了在與中國人工智能（AI）軍備競賽中勝出，預計將投入15億美元（約418億元台幣）研發AI軍武。

綜合外媒報導，美防長奧斯汀13日出席由美國國家AI安全委員會（National Security Commission on AI）主辦的國家會議，席間指中國當局已將AI技術運用到各項任務，包括大規模監控、網路攻擊、自主武器等等。奧斯汀表示，很顯然了解到AI前景的不只美方，中國領導人（習近平）先前也明確表示，中國打算在2030年前成為全球「AI霸主」。

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奧斯汀接著宣布，為了在美中軍備競賽中勝出，美國將在未來5年內投入15億美元來研發AI，且不只有美國國防部相關承包商參與其中，大學和各小型企業也會在發展AI方面一同努力；坦言中國對美國而言無疑是個挑戰，美方必須透過競爭取得勝利。

當然奧斯汀也強調，AI的使用必須嚴守「負責」、「公平性」、「可追蹤性」、「可靠性」、「可控性」這5個原則，避免相關技術淪為「自主殺人機器」。

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