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飛機上有蛇！空服員使出這招化解危機

有乘客近日在泰國亞洲航空1架從曼谷飛往普吉島的班機上驚恐發現1隻蛇在燈管旁邊爬行，所幸空服員冷靜處理，將蛇抓進塑膠袋中，才化解這次危機。（圖截自TikTok「@utusantvofficial」）

有乘客近日在泰國亞洲航空1架從曼谷飛往普吉島的班機上驚恐發現1隻蛇在燈管旁邊爬行，所幸空服員冷靜處理，將蛇抓進塑膠袋中，才化解這次危機。（圖截自TikTok「@utusantvofficial」）

2024/01/18 11:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國亞洲航空（AirAsia Thailand）近日1架從曼谷飛往普吉島的班機發生一場空中危機，原因是有乘客在飛機上發現靠近燈管處竟有1隻蛇在爬行，所幸空服人員冷靜處理將蛇引進塑膠袋後關進櫥櫃，才順利化解此次事件。

綜合外媒報導，泰國亞洲航空編號「FD3025」的A320客機在13日從曼谷飛往普吉島時，有乘客意外發現頂部置物櫃燈管旁居然有一條正在爬行的蛇。從機上乘客錄下並上傳至TikTok的影片中可以看到，空服員原先想將蛇引入寶特瓶中，但這隻蛇無論如何都不願意進入寶特瓶內，於是空服員只好改變計畫，最後成功利用把特瓶將蛇引進大塑膠袋中。由於無法確認這隻蛇是否有毒，空服員在成功捕獲這隻蛇後便把牠暫放在櫥櫃中，才順利化解這次的空中危機。

班機在抵達普吉島後，地勤人員隨即登機搜查乘客行李，確認沒有其他動物被走私上飛機。泰國亞洲航空也發佈聲明指出「這是非常罕見的事件」，並稱所有空服員都經過良好訓練，班機在事後也會進行深度清潔，讓乘客不須過度緊張。

事後經當地專家鑑定，確認這隻誤闖班機的蛇為布氏樹蛇（Blanford's Bridle Snake），是亞洲特有的無害蛇類，無毒也不會攻擊人類，但這隻蛇就竟如何成功登機目前還有待釐清。

@utusantvofficial Kejadian pada 13 Jan 24 itu disedari kru penerbangan ketika melakukan pemeriksaan di kabin bagi persediaan pesawat mendarat. #fyp #trendingnewsmalaysia #beritaditiktok #ular #airasia #phuket #bangkok ♬ Spooky, Quiet, Scary Atmosphere Piano - Bucyrus Audio

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