為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    飛機上有蛇！大馬亞航被迫轉降

    馬來西亞廉價航空亞洲航空公司（AirAsia）證實旗下一架客機日前因艙內有蛇被迫轉降。（圖擷取自網路、路透，本報合成）

    馬來西亞廉價航空亞洲航空公司（AirAsia）證實旗下一架客機日前因艙內有蛇被迫轉降。（圖擷取自網路、路透，本報合成）

    2022/02/14 21:15

    〔中央社〕馬來西亞廉價航空亞洲航空公司（AirAsia）今天證實，旗下一架客機日前因艙內有蛇被迫轉降。另外，美國航空一航班13日因「不受控制乘客」鬧事而緊急降落。

    一段在社群網站上引起熱議的影片顯示，蛇影現蹤機艙的燈罩，並扭動著身軀，影片也讓網友迅速聯想到美國知名影星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）的經典作品「飛機上有蛇」（Snakes on a Plane）。

    亞航稱此事件「非常罕見」，這一「飛機上有蛇」情況上週在從吉隆坡飛往大梧（Tawau）的航班真實上演。大梧位於婆羅洲東部海岸。

    亞航表示，機長發現機上有蛇後採取了「適當行動」，並降落在大梧以西900公里的古晉市（Kuching），以便有關人員處理飛機上的不速之客。轉降後，乘客登上另一航班接續旅程。

    亞航安全總監林良田在聲明中說，事件並沒有危及乘客或機組人員的安全。

    另一起飛機緊急降落事件，美國航空（American Airlines）表示，旗下一架從洛杉磯飛往華府的航班，因機上「不受控制乘客」，13日中途轉降堪薩斯市（Kansas）。

    美國航空在聲明中表示：「一名表現出反常行為的不受控制乘客…最終在其他乘客幫助下，被我們的機組人員制伏。」

    美國聯邦調查局（FBI）證實這起事件，並在聲明中指出，該名乘客已被拘留，事件仍在調查中。

    一位自稱目擊事件發生的同班機乘客告訴美國有線電視新聞網（CNN），有名男子試圖進入駕駛艙並打開飛機艙門，一名空服員則用咖啡壺打了該男子頭部。

    COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，空服員通報不受控制乘客的相關事件激增，其中許多涉及拒戴口罩乘客以言語羞辱機組人員，甚至發生肢體衝突。1110214

    馬來西亞廉價航空亞洲航空公司（AirAsia）證實旗下一架客機日前因艙內有蛇被迫轉降。（圖擷取自網路）

    馬來西亞廉價航空亞洲航空公司（AirAsia）證實旗下一架客機日前因艙內有蛇被迫轉降。（圖擷取自網路）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國內無血清！菊池氏龜殼花現蹤大雪山 林管處：冷靜閃避
    2022/02/14 18:52

    國內無血清！菊池氏龜殼花現蹤大雪山 林管處：冷靜閃避
    捕捉到胎生蜥蜴生產瞬間珍貴鏡頭！網驚呼：太幸運了
    2022/01/11 20:49

    捕捉到胎生蜥蜴生產瞬間珍貴鏡頭！網驚呼：太幸運了

    春節體重直飆！燃脂神器 曝驚人成果
    驚悚影片曝光！白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」 拔出再吞…
    2021/12/12 06:44

    驚悚影片曝光！白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」 拔出再吞…
    這家不要了！發現房裡有蛇 屋主一把火燒了280坪豪宅
    2021/12/04 10:49

    這家不要了！發現房裡有蛇 屋主一把火燒了280坪豪宅

    讓自由免費送你到林口 亞昕住一晚吧
    罕見「色違版」青竹絲現身！ 網友紛驚呼：第一次看到
    2021/10/29 09:40

    罕見「色違版」青竹絲現身！ 網友紛驚呼：第一次看到
    家裡有蛇！女子急電求助 專家登門抓到92條響尾蛇
    2021/10/15 18:18

    家裡有蛇！女子急電求助 專家登門抓到92條響尾蛇
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播