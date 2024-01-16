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共和黨前明日之星迪尚特初選之路問題多 「超級星期二」後恐退選

美國佛羅里達州州長迪尚特15日現身愛荷華州共和黨初選開票趴。迪尚特在率先投票的愛荷華州初選中勉強排名第2，選情前景不佳。（路透）

美國佛羅里達州州長迪尚特15日現身愛荷華州共和黨初選開票趴。迪尚特在率先投票的愛荷華州初選中勉強排名第2，選情前景不佳。（路透）

2024/01/16 18:05

〔編譯張沛元／綜合報導〕1年前被視為足以威脅前總統川普回鍋白宮的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），由於未能在15日的愛荷華州初選中締造突破性表現，分析家與熟悉美國共和黨黨內初選競選活動人士表示，迪尚特今後在黨內初選選戰中更是問題重重，還有經費斷鏈之虞。

路透指出，迪尚特在率先舉行黨內初選的愛州投注大量競選時間與資源，但結果卻差強人意，或者說不成比例，他不但落後遙遙領先的川普近30個百分點，也僅以些微差距擊敗前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley），勉強位居第2。

迪尚特的民調表現自他在1年前竄起後便一路走跌，而他在部分關鍵州的支持率，也在他採取押寶愛州的競選策略後直直落，難以東山再起。如今迪尚特已轉往下一個戰場，1月23日舉行黨內初選投票的新罕布夏州，但他過去數月幾乎沒太關注該州，支持率落後海利與川普一大截，位居老三。

此外，在2月底投票、黨代表票數多達50張的南卡羅來納州，迪尚特也大幅落後於川普，以及曾任南卡州州長的海利。

5度參與共和黨總統初選競選活動，為迪尚特多名大金主提供建言的政治顧問喬爾斯（Kirk Jowers）暗示，儘管僅愛州一州投完票，但共和黨初選已大勢抵定。喬爾斯說，愛州初選結果證實一項令人信服的共識，即只要沒有不可抗拒的天意或法庭出面干預，任何人都阻擋不了川普被共和黨提名成為總統候選人，再多的資金或義工都無法讓迪尚特或海利超越川普。

在被問到迪尚特未來的打算時，初選團隊中的1名消息人士雖未暗示現金會立即短缺，但稱恐面臨競選經費問題；不過，迪尚特的主要募款專員之一貝里（Roy Bailey）說，迪尚特的經費夠他撐到「超級星期二」，即有10多州同時舉行黨內初選的3月2日。

但獨立分析家並不看好迪尚特的選情，直言他在愛州勉強排名第2還不算糟，因為更糟的還在後頭──近日大部分民調顯示，迪尚特的支持率名列第3。

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