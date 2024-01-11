為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

能登半島地震213死 日本政府指定「極度嚴重災害」

日本政府今舉行內閣會議，將能登半島地震指定為「極嚴重災害」，當局將提升公路和耕地修復計畫的補貼率，推動早日修復措施。（美聯社）

日本政府今舉行內閣會議，將能登半島地震指定為「極嚴重災害」，當局將提升公路和耕地修復計畫的補貼率，推動早日修復措施。（美聯社）

2024/01/11 16:25

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本能登半島1日發生規模7.6強震，迄今確認已有213人死亡，日本政府今舉行內閣會議，將能登半島地震指定為「極度嚴重災害」，當局將提升公路和耕地修復計畫的補貼率，推動早日修復措施。

根據《共同社》報導，日本政府今舉行內閣會議，決定將能登半島地震指定為「特定緊急災害」與「極度嚴重災害」，將適用延長駕照有效期限等行政手續的特例措施，以減輕災民負擔。

報導指出，當局將提升公路和耕地修復計畫的補貼率，並推動早日修復作業。石川縣有關單位統計，截至11日上午確認死亡的人數攀至213人，其中8人是地震後身體狀況惡化的災害相關性死亡。另外，災民醫療和改善生活環境成為當務之急，縣政府11日宣布成立組織進行疏散點的傳染病應對工作。

厚生勞動省提及，截至9日掌握的災區包括新冠疫情、流感在內的急性呼吸系統傳染病患者約達70人、諾羅病毒等消化系統傳染病患者人數約40人。石川縣知事馳浩今在傳染病對策組織成立儀式上強調，「疏散點的傳染病對策直接關係到災害相關死亡，故須緊急應對。」

報導指出，石川縣統計數據顯示，截至10日下午2點，共有2萬5770人在縣內398處疏散點生活，作為2次疏散點等，旅館和賓館等總計8處設施接收266人。目前以輪島市為主有3100多人處於孤立無援狀態，輪島市、珠洲市、七尾市等幾乎全境斷水，約5.9萬戶家庭受到影響，還有52人失聯。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由開講》『能登半島地震，對於當地居民與文化古蹟的災難，搖晃的百萬石之國』
2024/01/11 12:18

自由開講》『能登半島地震，對於當地居民與文化古蹟的災難，搖晃的百萬石之國』
患難真情！ 日本震災國人捐款逾2.5億元
2024/01/11 10:27

患難真情！ 日本震災國人捐款逾2.5億元

年前倒數！買家電享節能補助加碼
援助日本能登半島震災 林榮三慈善基金會、聯邦銀行共同捐款三千萬日圓
2024/01/10 20:23

援助日本能登半島震災 林榮三慈善基金會、聯邦銀行共同捐款三千萬日圓
能登半島強震最新受害者 能登島水族館明星鯨鯊死亡
2024/01/10 14:27

能登半島強震最新受害者 能登島水族館明星鯨鯊死亡

這品牌南台灣達425店 被譽為「最強創業平台」
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播