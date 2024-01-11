能登半島地震213死 日本政府指定「極度嚴重災害」

日本政府今舉行內閣會議，將能登半島地震指定為「極嚴重災害」，當局將提升公路和耕地修復計畫的補貼率，推動早日修復措施。（美聯社）

2024/01/11 16:25

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本能登半島1日發生規模7.6強震，迄今確認已有213人死亡，日本政府今舉行內閣會議，將能登半島地震指定為「極度嚴重災害」，當局將提升公路和耕地修復計畫的補貼率，推動早日修復措施。

根據《共同社》報導，日本政府今舉行內閣會議，決定將能登半島地震指定為「特定緊急災害」與「極度嚴重災害」，將適用延長駕照有效期限等行政手續的特例措施，以減輕災民負擔。

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報導指出，當局將提升公路和耕地修復計畫的補貼率，並推動早日修復作業。石川縣有關單位統計，截至11日上午確認死亡的人數攀至213人，其中8人是地震後身體狀況惡化的災害相關性死亡。另外，災民醫療和改善生活環境成為當務之急，縣政府11日宣布成立組織進行疏散點的傳染病應對工作。

厚生勞動省提及，截至9日掌握的災區包括新冠疫情、流感在內的急性呼吸系統傳染病患者約達70人、諾羅病毒等消化系統傳染病患者人數約40人。石川縣知事馳浩今在傳染病對策組織成立儀式上強調，「疏散點的傳染病對策直接關係到災害相關死亡，故須緊急應對。」

報導指出，石川縣統計數據顯示，截至10日下午2點，共有2萬5770人在縣內398處疏散點生活，作為2次疏散點等，旅館和賓館等總計8處設施接收266人。目前以輪島市為主有3100多人處於孤立無援狀態，輪島市、珠洲市、七尾市等幾乎全境斷水，約5.9萬戶家庭受到影響，還有52人失聯。

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