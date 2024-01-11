2024最佳旅遊地點 杜拜連續3年蟬聯第一

國際旅遊評論網站「TripAdvisor」近日公布「2024全球最佳旅遊目的地排行榜」，杜拜連續3年佔據該榜第1。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2024/01/11 12:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際旅遊評論網站「TripAdvisor」近日公布了「2024全球最佳旅遊目的地」前25名。杜拜連續3年佔據該榜第1的位置，而今年緊隨其後的2個城市則分別為印尼峇厘島及英國倫敦。

根據《紐約郵報》 報導，TripAdvisor收集分析了過去1年所有的旅行者的評論和評分，並將全球各個旅遊目的地進行了排名，而杜拜在過去3年裡，都於當年的榜單中蟬聯第一。

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據TripAdvisor所述，杜拜是1個將現代文化與歷史融合得恰到好處的國家，更不用提杜拜世界一流的購物和娛樂體驗。旅行者也特別指出，阿拉伯除了杜拜，對於那些想要體驗夜生活，或是喜歡出入高級場所的人來說，黃金之城會是一個不錯的選擇；另外也有許多人喜歡在阿拉伯聯合大公國城市周圍進行狩獵並享受四輪驅動車之旅。

在榜單中緊隨杜拜之後的城市則是印尼的峇厘島。在TripAdvisor中提供評論的旅客表示，這個熱帶島嶼絕對是度假的最佳選擇，來到這裡能隨時保持活力，另外當地的水療中心及瑜伽課程也不容錯過。而對於更想要遊覽大都市的旅行者來說，排名第3的英國倫敦則是他們的首選，1則TripAdvisor中對於倫敦的評價寫道，「倫敦是一個讓多種文化合而為一的地方。倫敦的可能性是無限的」。

除此之外，榜單中第4到10名的城市分別為越南河內、義大利羅馬、法國巴黎、墨西哥坎昆、摩洛哥馬拉喀什、希臘克里特島以及越南會安。

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