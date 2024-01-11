為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

海獅城裡趴趴走！紐西蘭這裡「獅患」超頭大

紐西蘭南島城市但尼丁海獅趴趴走，造成許多哭笑不得的混亂。海獅示意圖。（路透檔案照）

紐西蘭南島城市但尼丁海獅趴趴走，造成許多哭笑不得的混亂。海獅示意圖。（路透檔案照）

2024/01/11 00:43

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭南島城市但尼丁（Dunedin）一年一度的海獅繁殖季節強碰夏日旅遊旺季，引發混亂，海獅和幼崽在城裡趴趴走，擾亂球賽、偷鞋子和破壞野餐。

根據英國《衛報》報導，當地海獅數量不斷增加，在馬路、戶外場所到處活動，對居民生活和交通帶來麻煩。紐西蘭環境保護部（DOC）生物多樣性保護員法伊夫（Jim Fyfe）說，他這個月曾接到高爾夫球場電話通報，有隻母海獅和寶寶跑進球道，害比賽延誤。

海獅與海豹在紐西蘭都受法律保護，環境部人員在海獅探索周遭環境時，通常採取不干涉的態度，只有牠們面臨直接危險時才會出面幫助，否則一般會要求民眾避開。民眾也被要求在道路駕駛時需減速注意。

環境保護部的海洋科學顧問博倫（Laura Boren）說，每年都會接到大量關於海獅出現在奇怪地點的通報電話。許多海獅幼崽會堅守在海灘上，但有些勇於探索，曾有過幼崽到達距離海岸90多公里的地方。

在過去幾年中，海獅曾在城市的海水池中嬉戲、擾亂足球比賽、偷鞋子和破壞野餐。法伊夫，但尼丁13萬5000名居民正在適應這些情況。當地政府則早已發出公告提醒居民，12月中旬到1月中旬會經常在城市中遇到海獅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
H5N1禽流感流竄阿根廷海岸 已200隻海獅暴斃
2023/09/05 09:16

H5N1禽流感流竄阿根廷海岸 已200隻海獅暴斃
殺人鯨開趴慶祝獵殺成功？ 舊金山外海罕見目擊24隻群聚
2023/06/09 21:23

殺人鯨開趴慶祝獵殺成功？ 舊金山外海罕見目擊24隻群聚

郡都八年級總座 十億蓋企總百億推案
爽到凍未條？日水族館為海獅健檢 量肛溫「這表情」笑翻網友
2023/04/21 20:07

爽到凍未條？日水族館為海獅健檢 量肛溫「這表情」笑翻網友
海獅「牙起來」爭交配 海灘遊客四散潰逃影片曝光
2022/07/13 17:05

海獅「牙起來」爭交配 海灘遊客四散潰逃影片曝光

非贏不可！小英選前到新竹再挺林志潔
觀眾欣賞海獅餵食秀 海豹也來圍觀 網笑：工讀生快出來
2021/11/08 12:09

觀眾欣賞海獅餵食秀 海豹也來圍觀 網笑：工讀生快出來
我們不一樣！海豹、海狗、海獅、海象傻傻分不清 2張圖秒懂差別
2021/10/26 18:51

我們不一樣！海豹、海狗、海獅、海象傻傻分不清 2張圖秒懂差別
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播