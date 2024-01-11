海獅城裡趴趴走！紐西蘭這裡「獅患」超頭大

紐西蘭南島城市但尼丁海獅趴趴走，造成許多哭笑不得的混亂。海獅示意圖。（路透檔案照）

2024/01/11 00:43

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭南島城市但尼丁（Dunedin）一年一度的海獅繁殖季節強碰夏日旅遊旺季，引發混亂，海獅和幼崽在城裡趴趴走，擾亂球賽、偷鞋子和破壞野餐。

根據英國《衛報》報導，當地海獅數量不斷增加，在馬路、戶外場所到處活動，對居民生活和交通帶來麻煩。紐西蘭環境保護部（DOC）生物多樣性保護員法伊夫（Jim Fyfe）說，他這個月曾接到高爾夫球場電話通報，有隻母海獅和寶寶跑進球道，害比賽延誤。

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海獅與海豹在紐西蘭都受法律保護，環境部人員在海獅探索周遭環境時，通常採取不干涉的態度，只有牠們面臨直接危險時才會出面幫助，否則一般會要求民眾避開。民眾也被要求在道路駕駛時需減速注意。

環境保護部的海洋科學顧問博倫（Laura Boren）說，每年都會接到大量關於海獅出現在奇怪地點的通報電話。許多海獅幼崽會堅守在海灘上，但有些勇於探索，曾有過幼崽到達距離海岸90多公里的地方。

在過去幾年中，海獅曾在城市的海水池中嬉戲、擾亂足球比賽、偷鞋子和破壞野餐。法伊夫，但尼丁13萬5000名居民正在適應這些情況。當地政府則早已發出公告提醒居民，12月中旬到1月中旬會經常在城市中遇到海獅。

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