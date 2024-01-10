男收養2歲阿富汗女童卻為發洩脾氣「抓她去撞牆」 顱骨骨折身亡

古拉米（Jan Gholami）遭法院以謀殺罪定罪。（圖片擷取自youtube@theindependent）。

2024/01/10 22:24

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國33歲父親揚·古拉米（Jan Gholami）和其32歲妻子羅奇亞（Roqia Ghulami）收養一名2歲阿富汗女童做養女，沒想到脾氣暴躁的古拉米為了發洩他的「壞脾氣」，竟在一氣之下將女童的頭抓去撞牆，導致顱骨骨折身亡。

綜合外媒報導，2020年5月7日，古拉米因當時心情不好，一怒之下在肯特郡格雷夫森（Gravesend）家中將2歲女兒札赫拉（Zahra Ghulami）的頭抓去撞牆，導致女兒頭部嚴重受傷和顱骨骨折，2天後在醫院身亡。而古拉米報案時辯稱他當時外出購物，回到家時被家人告知札赫拉不小心從樓梯上摔下來且不斷嘔吐。

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據報導，古拉米於2016年1月從阿富汗移居英國。次年，他得知同鄉朋友的妻子難產身亡，於是他與妻子決定收養對方的女兒札赫拉。最終於2019年1月成功為札赫拉申請取得英國公民身分。

骨關節病理學家查爾斯·曼格姆（Charles Mangham）教授指出札赫拉的死因是頭部嚴重受傷及顱​​骨骨折，在檢查過程中，醫生發現她身上的舊傷證據，包括顱骨骨折以及手臂和肩胛骨的癒合骨折，而檢方也在調查過程中聽取了古拉米涉嫌對妻子羅奇亞及其兒女實施家庭暴力的證據，不過古拉米否認謀殺虐待兒童，並堅持自己很愛他們。「如果我做這種事，我就不會來這個國家，阿富汗已經發生了許多暴力事件，我來到這個國家的原因是為了孩子們的福祉」。

不過檢察官莎莉·豪斯 （Sally Howes KC）並不採信他的說詞，「因為這就是你做的。你把他們的頭撞到牆上，你以前就做過這種事，而扎赫拉當時活了下來，所以你才離開家裡去超市購物」。今年本月9日，古拉米遭法院以多數判決被定下謀殺罪，而妻子羅奇亞則因明知古拉米有家暴行為卻未保護扎赫拉，被定下虐待兒童罪，本案將於2月16日宣布判決結果。

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