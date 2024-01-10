奇蹟！ 加州女子開車墜落山坡 度過寒冷4晚後倖存

美國加州1名女子3日獨自開車行經洛杉磯郊外森林禿頭山路（Mount Baldy Road）時，為躲避一頭鹿翻車墜落山，4天後被發現受困車內緊急送醫治療。（圖擷自「@MailOnline」X）

2024/01/10 15:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州1名女子3日獨自開車行經洛杉磯郊外森林禿頭山路（Mount Baldy Road）時，為躲避一頭鹿翻車墜落山坡，直到某名旅客7日徒步健行經過恰巧疑聽見該女子求救聲並立即通報，消防員抵達現場尋獲車輛，並將受困車內女子緊急送醫治療，目前尚未公開女子身分和受傷細節。

綜合外媒報導，洛杉磯郡消防部門表示，不願具名女子當地時間3日獨自駕車行經郊外森林時，為躲開一頭鹿不慎翻車墜落山坡，直至1名旅客7日中午徒步健行疑聽見女子呼救聲後即刻通報，救難人員在3.3英里公路標示、附近約100英尺（約30公尺）高的路堤上尋獲車輛，將受困車內女子緊急送醫，目前傷勢不明。

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洛杉磯消防員說，「那裡非常寒冷且持續下雨，晚上溫度只有華氏30多度（攝氏零下約1度），也沒有人看到她翻車，且地勢非常陡峭，多數情況下受困者都無法生還，她非常幸運。」

據了解，禿頭山路是禿頂山（Mount Baldy）附近遊客最多的森林之一，自2020年以來該區已發生100多起救援事故，至少10人死亡。

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