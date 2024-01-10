「遊隼號」燃料嚴重流失登月夢宣告失敗 洩漏原因曝光

「遊隼號」在太空中的畫面，可以看到其外層絕緣層出現了褶皺。（路透）

2024/01/10 13:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國民營太空機器人公司Astrobotic的月球登陸器「遊隼號」（Peregrine），因發射後流失太多燃料，燃料量僅剩下可供飛行約40小時，恐已無法登陸月球，無緣成為第一艘在月球上成功登陸的私人太空船，Astrobotic初判燃料洩漏原因恐是因為閥門未能完全密封。

綜合媒體報導，Astrobotic「遊隼號」流失太多燃料，燃料量僅剩下可供飛行約40小時，「沒有機會（在月球）軟著陸」，目標是在燃料及電量完全耗盡之前，盡可能靠近月球。

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Astrobotic在火箭升空後，持續更新「遊隼號」狀態，升空數小時後，Astrobotic就通報推進系統故障，導致無法讓安裝於遊隼號頂部的太陽能板朝向太陽，充飽電池電力，不過問題隨後解決；緊接著又爆出燃料出現嚴重洩漏問題，等到成功阻止燃料洩漏後，僅剩下可供飛行約40小時的用量，登月計畫宣告失敗。

Astrobotic在台灣時間今（10）日晨5點許再次更新「遊隼號」動態，並透露故障的可能原因是氦加壓劑和氧化劑之間的閥未能完全密封，導致高壓氦氣湧入，使氧化劑罐中的壓力超出其運行極限，隨後導致罐破裂。

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