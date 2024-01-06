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新一代探測車將啟程！ NASA邀全球民眾一起在月球留名

月球探測車VIPER在月球探索模擬圖。（取自NASA官網https://www.nasa.gov/）

月球探測車VIPER在月球探索模擬圖。（取自NASA官網https://www.nasa.gov/）

2024/01/06 22:33

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國航太總署（NASA）的新一代月球探測車VIPER，將在今年底前往月球，NASA於4日邀請全球民眾提供自己的名字，一起「搭上」這輛探測車上月球。

VIPER全名為「揮發物調查極地探測車（Volatiles Investigating Polar Exploration Rover）」，預定今年11月由太空探索公司（SpaceX）的「獵鷹（Falcon）」火箭發射升空，將在月球南極著陸，尋找水冰和其他資源。

NASA科學任務局首長福克斯（Nicola Fox）在4日發表的聲明中說，「藉由VIPER，我們將研究並且探索月球一處從來沒有人到過的地方。透過這項行動，我們現正邀請全世界成為這個具有風險，卻有所回報的旅程的一部分」。

有興趣的人可在3月15日前，到NASA專頁：https://www3.nasa.gov/send-your-name-with-viper/登錄姓名，並可自行建立專屬VIPER登機證下載。NASA收集登錄的姓名後，將由VIPER送上月球。

福克斯說，「想想：我們的名字將一起和VIPER，在月球南極崎嶇地形上探索，收集寶貴資料，這些資料將協助我們更了解月球歷史，以及這處阿提米絲登月太空人將前往的地區環境」。

VIPER是NASA委託民間公司開發探測器的「商業月球運載服務（CLPS）」計畫一部分，由開發太空探測器的「宇宙機器人技術（（Astrobotic Technology）」公司開發，該公司打造的另一具月球登陸器「遊隼號（（Peregrine）」預定1月8日升空。

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