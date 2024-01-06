美國時隔50年重返月球8日升空 新火箭+民間登陸器雙首發

美國航太總署（NASA）與民間公司合作的月球登陸器「游隼號（Peregrine）」，即將在8日升空，火箭已推出到發射台就位。（歐新社）

2024/01/06 20:57

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國航太總署（NASA）與民間公司合作的月球登陸器「游隼號（Peregrine）」，即將在8日升空，這是美國自載人登月系列任務「阿波羅計畫」結束後，50多年來第一具探測器嘗試登陸月球，若成功將寫下多項歷史。

由匹茲堡機器人太空船開發公司「宇宙機器人技術（Astrobotic Technology）」打造的「游隼號」，將於美東時間8日凌晨2時18分（台灣時間同日下午3時18分），在佛羅里達卡納維爾角太空軍基地，由聯合發射聯盟（ULA）的「火神半人馬座（Vulcan Centaur）」火箭搭載升空。5日正進行最後階段的相關準備工作，火箭也已推出到發射台就位。

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游隼號升空環繞地球一陣子後前往月球，預定2月23日在月球中緯度「黏稠灣（Sinus Viscositatis）」著陸，若成功，將是「阿波羅計畫」在1972年底告終後，美國第一具探測器登陸月球，也寫下民間開發探測器首次在月球或其他任何星體著陸的紀錄。這次也是聯合發射聯盟新一代主力「火神」火箭第一次出任務。

這是NASA「商業月球運載服務（CLPS）」與民間公司合作的第一個月球任務，為太空人重返月球的「阿提米絲（Artemis）」計畫鋪路。游隼號上攜帶NASA和多國科學儀器，以及其他紀念性物品，如一枚實體比特幣、已故美劇《星際爭霸戰（Star Trek）》創作人羅登貝瑞（Gene Roddenberry）」夫婦的DNA等。

商業月球運載服務計畫另一家合作公司「直覺機器（Intuitive Machines）」無人探測器，也預計在2月中發射，將採更直接的路線前往月球，或許會比「游隼號」更早在月球著陸。

Astrobotic打造的「游隼號」月球登陸器在月球著陸模擬圖。（美聯社）

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