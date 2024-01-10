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太扯！ 美國女子被捕不爽 竟咬爛警車後座坐墊

布恩鎮警察局指出，32歲女子因涉嫌襲擊他人遭逮捕，孰料戴上手銬坐在警車後座時突然情緒失控，咬爛後座椅子導致毀損。（圖擷自「Town of Boone Police Department」臉書粉專）

布恩鎮警察局指出，32歲女子因涉嫌襲擊他人遭逮捕，孰料戴上手銬坐在警車後座時突然情緒失控，咬爛後座椅子導致毀損。（圖擷自「Town of Boone Police Department」臉書粉專）

2024/01/10 12:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國布恩鎮警局近期分享，1名32歲女子因涉嫌襲擊他人被警員逮捕，孰料戴上手銬坐在警車後座時卻突然情緒失控，咬爛後座椅子造成毀損，布恩分局將此被咬爛後座椅墊拍照上傳至社群平台，消息曝光後引大量討論。

綜合外媒報導，北卡羅萊納州布恩（Boone）警察局表示，32歲女子因涉嫌襲擊於2日被逮捕，手腕上銬後被押上警車後座準備移送監獄，孰料被捕後情緒失控憤而亂咬後座坐墊，警員奧尼爾（Dennis O'Neal）指出，警車後座椅子有「部分填充物」被咬掉，車輛損失約650美元（約新台幣2萬）。

奧尼爾說，「警車損壞是在嫌犯被送進監獄後才發現的，目前該部門尚未決定是否將提出毀損警車指控。」臉書粉專「布恩鎮警局」5日發文並附上照片，內文打趣地說「當你被捕時，你非常生氣，所以決定啃咬座椅，也許我們需要投資肯夫拉（Kevlar）座椅套......」

PO文曝光後，吸引不同網友紛紛留言表達不同看法，有人直呼「難道是狗嗎......」、「天啊！」、「也許要幫他打一下狂犬病疫苗」、「究竟她過去曾經歷過什麼才會引發如此怪異行為」，還有網友笑說「也許餓了，下次先幫嫌犯準備食物」。

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