中國單身漢湧向尼泊爾找老婆 選妃心態惹人反感

繼越南之後，尼泊爾似已成為中國單身男性的「脫單聖地」，「尼泊爾新娘」成為中國社群網路的關鍵字。（歐新社檔案照）

2024/01/09 06:25

〔國際新聞中心／綜合報導〕由於中國男女比例失衡，許多單身男性轉向國外尋覓對象。繼越南之後，尼泊爾似已成為中國單身男性的「脫單聖地」，「尼泊爾新娘」成為中國社群網路的關鍵字，據稱花費12萬人民幣（約52萬台幣）即可完成所有程序。不過，由於某些人將尋覓良緣視為「選妃」，這種「花錢娶妻」的行為也引起當地中國人反感。

據中國「鳳凰網」網路雜誌專欄「在人間」報導，中國國家統計局資料顯示，截至2022年末，中國男性人口比女性多出3237萬人；由於所得差距，自1990年代伊始，中國單身男性開始將婚戀觸手伸向周邊的東南亞國家，之前是越南、寮國、緬甸、印尼，現在則跨越「世界屋脊」喜馬拉雅山，直抵尼泊爾。

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據報導，近年來在中國社群平台上，經常有人分享「尼泊爾娶妻攻略」，聲稱當地物價低，普通收入的中國男性，也有機會覓得良緣。世界銀行資料顯示，2022年中國的人均國內生產毛額（GDP）為1萬2720美元（約39萬台幣），尼泊爾則是1336.5美元（約4.1萬台幣），只有中國的9分之1。

長居尼泊爾的中國人陳淩靜指出，在尼泊爾首都加德滿都，廚師、司機、飯店管理等屬於高薪工作，月薪約3000多人民幣（約1.3萬台幣），但普通女性的月薪約600到700人民幣（約2600至3000台幣），普通男性的月薪約1600到1800人民幣（約7000至7800台幣），因此婚姻市場確實存在。

據稱在當前的尼泊爾，隨處可見湧入的中國單身男性。一名在加德滿都從事旅遊業的中國商人表示：「現在來尼泊爾找老婆的中國人很多，我們經常有這樣的客人。」

在中國的社群媒體上，不少網友分享自身經驗，將尼泊爾女性敘述為「不貪圖物質」、「不要彩禮（聘金）」和「任勞任怨」的賢妻良母。有人說從尼泊爾娶妻耗費約12萬人民幣，前後歷時約5個月。

在當地中國人與熟悉中國的尼泊爾人眼中，這些在尼泊爾找新娘的中國人，大部分都是收入偏低、年齡偏大、教育程度也不高，「在中國可能很難找到對象的單身男子」。

然而，不少中國人被網路上的訊息誤導，來到尼泊爾變得自我膨脹，「到了尼泊爾，他們好像從窮矮矬一下子變成了高富帥，覺得自己是皇帝，有選妃的心態」。

報導引述尼泊爾波卡拉華人華僑協會理事謝騫指出，到尼泊爾找新娘的中國單身男性中，只有10％在35歲以下，約有一半是50歲以上，但他們都想找20幾歲的尼泊爾女性。他批評這些人：「你是找老婆，不是找女兒」。

在尼泊爾經商的中國商人李娟娟說，自己曾被拉進一個到尼泊爾找新娘的中國單身男性聊天群，她發現群裡的男性討論擇偶標準，就只有「年輕漂亮」，有的男性和一些有輕微殘疾的尼泊爾女子結婚後，還會在群裡抱怨「不划算」。她很快便退出群組，「覺得女性被當成了商品，心裡很難受。」

在加德滿都的中國商人小葉還見過，有仲介在朋友圈發一些尼泊爾姑娘的照片，配文是：「貨不多，從速。」同樣身為女性的她，感覺簡直無法忍受。

圖為尼泊爾慶典，當地女子盛裝參加活動。（法新社檔案照）

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