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保密過頭？美防長「住加護病房4天」 拜登也被蒙鼓裡

美國國防部長奧斯汀。（路透）

美國國防部長奧斯汀。（路透）

2024/01/08 06:36

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕70歲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當地時間1月1日住院治療，在加護病房（ICU）住了4天，美國防部（五角大廈）卻直到5日才對外公布，連美國總統拜登也是4日才被告知，五角大廈因此飽受各界批評，爭議也繼續延燒，現傳出連副防長希克斯（Kathleen Hicks）出國度假，也一直沒被告知奧斯汀住院消息，直到4日才知情。

《CNN報導》，五角大廈二號人物、國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）直到4日才得知奧斯汀3天前因手術併發症入住國家軍事醫療中心。由於連希克斯都不知道奧斯汀住院的消息，勢必加劇政府內部的疑問，為什麼奧斯汀不僅對公眾保密，且對國家安全官員和白宮也如此保密。

報導提到，五角大廈新聞秘書賴德（Pat Ryder）週日表示，奧斯汀於2日（也就是入院第2天）將某些作戰職責移交給了希克斯。

但國防部官員稱，當時正在波多黎各度假的希克斯直到4日下午才得知奧斯汀住院的消息。希克斯原本要在5日緊急返回華盛頓特區，但因奧斯汀預計週五返回崗位，因此她決定留在波多黎各，以確保溝通的連續性。一位五角大廈官員對此認為，很驚訝沒有人使用「掩蓋」這個詞。

賴德週日也透露，奧斯汀沒有辭職的計畫，這讓許多五角大樓官員深感沮喪，並質疑為什麼他們被蒙在鼓裡。白宮則堅稱，總統拜登直到奧斯汀住院3天後才知道消息，但仍然對奧斯汀充滿信心。白宮表示，拜登和奧斯汀兩人於週六晚上進行了「親切」交談，拜登告訴奧斯汀，期待他重返工作崗位。

美國防部副部長希克斯傳出直到4日才被告知部長奧斯汀住院消息。 （美聯社）

美國防部副部長希克斯傳出直到4日才被告知部長奧斯汀住院消息。 （美聯社）

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