妻兒回娘家遇強震遭活埋 他上班躲一劫 見兒遺體淚崩

能登強震搜救工作仍在持續中。（美聯社）

2024/01/07 22:53

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，重創日本北陸地區，截至今（7日）下午，石川縣至少128死560傷，尚有195人下落不明，搜救工作持續進行中。一名男子因工作沒能與妻兒一同回娘家，幸運躲過強震，但其兒女及妻子一家人疑似都被埋在倒塌的民宅內，目前尚有7位家人未能尋獲。而他的次子及岳父母則已確定罹難，但因遺體損壞嚴重，只能靠身上的衣服辨認。

根據《讀賣新聞》報導，該名52歲男子任職於金澤市身障福利單位，按照過往慣例，全家皆會回到妻子位在石川縣穴水町的娘家過年，今年卻因元旦需工作無法與家人相聚。男子透露，原打算下班後再回老婆娘家，怎料下午正打算出發時卻發生強震。隨後他多次打電話給妻子都未接通，但因為當地本身訊號不佳，一開始還以為家人們都已安全避難，卻因遲遲聯繫不上，令他愈感不安。

該男子詢問警方後得知，妻子家因土石坍方而被掩埋，導致各地道路交通中斷，直到5日早上他才得以離開金澤市並前往災區。男子表示在路途中不斷說服自己，「他們還活著，很快就能見到他們」。但傍晚抵達時，眼前景象卻讓他目瞪口呆，不僅房屋被土石沖垮倒塌，周遭的電線桿也被連根折斷。

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報導稱，目前該鎮已確認5名男女死亡，尚有11人至今下落不明，其中包括這名男子的7位親屬。男子在現場緊盯消防員進行搶救，卻始終沒有等到好消息，已經尋獲的岳父母及次子皆已死亡，而次子因遺體毀損嚴重，男子6日到醫院指認時，是依靠孩子身上的衣服才能確認，令他悲痛不已。

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