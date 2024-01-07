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不滿美對台軍售 中國跳腳宣布制裁5美軍工企業

貝宜陸上和武器系統公司等5間美國軍工企業遭中國制裁。（美聯社）

貝宜陸上和武器系統公司等5間美國軍工企業遭中國制裁。（美聯社）

2024/01/07 11:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部今天（7日）宣布，為反制美國近期對台新一輪軍售，將制裁貝宜陸上和武器系統公司（BAE Systems Land and Armament）等5間美國軍工企業。

綜合中國媒體報導，中國外交部今稱，美國公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《八一七公報》規定，向台灣出售武器、捏造出各種藉口對陸企和個人實施非法單邊制裁，「嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重侵犯中方企業和個人正當合法權益。」北京對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部宣布，根據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方決定對貝宜陸上和武器系統公司、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公司和Data Link Solutions公司等5間美國軍工企業實施制裁。

制裁內容包括凍結他們在中國境內的動産、不動産和其他各類財産，並禁止在中國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動。

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