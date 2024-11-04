比馬桶座髒15倍！ 研究：「這1物」每天用150次卻從未清潔過

英國家庭保險公司「邱吉爾」（Churchill）的一項研究發現，常在家中被人使用的電視遙控器，上面攜帶的大腸桿菌數量，竟是馬桶座的15倍。示意圖。（資料照，彭博）

2024/11/04 16:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕家中有許多地方、物品很容易滋生細菌，但最骯髒的代表並非解決生理需求的馬桶座，根據英國家庭保險公司「邱吉爾」（Churchill）的一項研究發現，常在家中被人使用的電視遙控器，由於按鍵縫隙容易藏汙納垢，加上民眾很少為它進行徹底清潔，因此上面攜帶的大腸桿菌數量，竟是馬桶座的15倍。

綜合外媒報導，英國家庭保險公司「邱吉爾」指出，許多英國人對將自家整理得乾淨感到自豪，但對於電視遙控器這種高頻率使用的物品，卻經常將它忽視，導致它成為細菌滋生的重災區。根據「邱吉爾」的一項調查顯示，電視遙控器每天會被按壓約150次，但他們採訪2000名英國人後，發現竟有25％的受訪者坦承從未清潔過它。

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研究發現，一個從來沒有被人清潔過的遙控器，由於頻繁使用讓細菌累積越來越多，因此很容易成為家中細菌密度最高的物品之一，尤其大腸桿菌數量更是多到驚人。另據報導指出，除了遙控器，手機同樣是充滿細菌的物品。

美國亞利桑那大學的研究顯示，手機骯髒程度是馬桶座的10倍，這是因為大家幾乎無時無刻都帶著手機，甚至連上廁所時也不例外。專家呼籲，民眾應該養成勤洗手的好習慣，並且每天清潔手機，以減少細菌的滋生與傳播。

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