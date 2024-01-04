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人類首度攻破《俄羅斯方塊》！美13歲少年打爆遊戲影片曝

吉普森玩到《俄羅斯方塊》第157關時，畫面突然停頓當機，分數則顯示為「999999」，吉普森不斷高呼「我的天」。（圖擷自「Blue Scuti」Youtube頻道）

吉普森玩到《俄羅斯方塊》第157關時，畫面突然停頓當機，分數則顯示為「999999」，吉普森不斷高呼「我的天」。（圖擷自「Blue Scuti」Youtube頻道）

2024/01/04 11:55

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕經典電玩遊戲《俄羅斯方塊》（Tetris）誕生40年來風靡全球，首度有人類「破台」？美國1名13歲少年上傳將《俄羅斯方塊》玩到當機的過程，可能是人類首度攻破這款經典遊戲。

據《路透》報導，美國奧克拉荷馬州實況主「Blue Scuti」吉普森（Willis Gibson）2日在自己的YouTube頻道曝光攻破《俄羅斯方塊》影片，這段影片是在去年12月21日拍攝，當時他玩了約38分鐘、遊戲進入第157關，畫面突然停頓，分數顯示為「999999」，吉普森不斷高呼「我的天」，興奮表示「自己快暈倒了，手指完全沒感覺」。

《俄羅斯方塊》在1984年由前蘇聯科學家帕基特諾夫（Alexey Pajitnov）發明，並在1988年登陸任天堂「紅白機」，起初外界認為，該遊戲理論上最多只可以去到第29關，直到2010年，一名專業玩家Thor Aackerlund利用「Hypertapping」技巧（每一格的操控都用按的，這樣就可以用極快的速度移動，而且還可以中途切換方向，使用這種方法必須達到「每秒按10下」），突破理論上限進入第30關，之後就吸引世界各地的玩家不斷挑戰上限。

不過在吉普森的影片曝光前，只有AI可以打爆《俄羅斯方塊》，「這令人難以置信」，「經典俄羅斯方塊世界錦標賽」執行長克萊門特（Vince Clemente）表示：「開發者以為沒有人能走到這一步，但現在遊戲正式被人類打敗了。」

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