女爛臉原因竟是「它」！ 醫生：不清洗比馬桶還髒

英國1名女子因未定期清洗化妝用具導致臉上長滿紅疹。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2024/01/04 13:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名30歲女子近日因臉部長滿紅疹而前往一般診所就診，然而在醫生開給她一些常見藥物後狀況卻仍未改善，隨後這名女子向皮膚科醫師求助後發現，問題竟出在化妝用具上。

綜合外媒報導，英國皮膚科醫生梅澤爾（Sermed Mezher）近日在個人YouTube頻道上發布1部影片，並在影片中分享自己最近碰到的1個個案。梅澤爾醫師在影片中表示，1位30歲女性近日因全臉長滿紅疹而到一般診所看診，但女子在使用了醫生開給她的類固醇、抗真菌藥物、抗生素和痤瘡膏等藥物後，紅疹卻還是沒有消退的跡象。無奈之下這名女子便只好轉往皮膚科向梅澤爾醫師求助，起初梅澤爾醫師也不知道具體病因為何，將紅疹上的細菌進行採樣後送往實驗室進行檢查。

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經查後發現，這些細菌為「假單胞菌」，是1種只會影響免疫力較低患者的細菌。不過令人震驚的是，這些「假單胞菌」竟來源於女子久未清洗的化妝用具上。梅澤爾醫生對此表示這其實並不令人意外，並稱「未清洗的化妝刷上的細菌可能比馬桶座還多」。

據報導，美妝品牌Beauty Pie在去年曾發表一項調查結果顯示，有45%的人從未清洗過粉底刷，另有超過一半的人從未清洗過美妝蛋，這種不衛生的行為將可能對皮膚健康造成危害。此外，索爾福德大學（University of Salford）微生物學家拉蒂默博士（Dr Joe Latimer）也曾對此表示，「維持皮膚健康的關鍵就是要保持皮膚上細菌的平衡，若忽視化妝工具的清潔，這些刷具上的細菌很可能會破壞這個平衡，進而導致痤瘡和皮膚炎等皮膚問題」。

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