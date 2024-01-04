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巴黎奧運7月登場 開幕當晚五成飯店已被訂滿、房價漲兩倍

法國消費者組織公佈巴黎奧運期間飯店價格普查結果，發現在開幕式當天，飯店價格平均上漲2倍，房價達到1000歐元（約新台幣3.4萬）以上。（路透）

法國消費者組織公佈巴黎奧運期間飯店價格普查結果，發現在開幕式當天，飯店價格平均上漲2倍，房價達到1000歐元（約新台幣3.4萬）以上。（路透）

2024/01/04 08:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國今年即將舉辦2024巴黎奧運，屆時將吸引世界各地大量遊客前往巴黎，法國消費者組織近期公布奧運期間飯店價格普查結果，發現在開幕式當天，巴黎飯店價格平均上漲2倍，房價達到1000歐元（約新台幣3.4萬）以上。

根據《路透》報導，法國消費者研究組織「UFC-Que Choisir」在12月下旬針對80家三星級與四星級飯店進行調查，結果顯示奧運開幕式7月26日當天一間雙人房的平均價格為1033歐元（約新台幣3.5萬），兩週前的7月12日晚上房價則是317歐元（約新台幣1萬778元）。

除此之外，調查結果發現巴黎有一半以上的飯店在7月26日當晚已被訂滿，有30％的飯店會要求客人至少要住兩晚，有些飯店甚至會要求客人預訂5晚。在較為極端的案例中，在奧運期間某三星級飯店將雙人房從304歐元（約新台幣1萬336元）調漲至2083歐元（約新台幣7萬元）。

奧運賽事將在7月26日至8月11日舉行，巴黎旅遊局預估將會有1600萬人前往巴黎觀賞奧運及帕運賽事，龐大人流將會給巴黎的飯店與房屋出租市場造成巨大壓力。

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