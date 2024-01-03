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中國內蒙民企成立「人民武裝部」專家：備戰與監控人民

內蒙古軍區政治委員楊小康（左）及內蒙常務副主席黃志強（右），為伊利集團人民武裝部揭牌。（電視畫面擷圖）

內蒙古軍區政治委員楊小康（左）及內蒙常務副主席黃志強（右），為伊利集團人民武裝部揭牌。（電視畫面擷圖）

2024/01/03 19:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國營企業近期設立人民武裝部（簡稱人武部）趨勢明顯，繼上海城投集團、武漢農業集團等國企，去年成立人武部後，中國乳業巨頭伊利集團的人武部近日舉行揭牌儀式，這象徵內蒙古首家民營企業人武部正式成立。

據《內蒙古日報》報導，呼和浩特市委書記包鋼上週五（去年12月29日）主持伊利集團人武部揭牌儀式，內蒙古軍區政委楊小康、自治區常務副主席黃志強揭牌，三人都是內蒙古黨委常委。

黃志強在講話中提出，「希望伊利集團武裝部要牢記職責使命，不負關懷厚愛，發揮黨管武裝的政治優勢和強大威力，打造全區基層武裝部建設的示範樣板，把武裝部建設得和伊利品牌一樣，叫得響、品質好」。

報導指，在伊利集團設立人武部，建設一支「平時服務、急時應急、戰時應戰」的國防力量，是自治區黨政貫徹「習近平強軍思想」的重要舉措。

人武部是中國在縣、鄉兩級行政區，以及其他大型組織如國有企業、學校中設立的軍事部門，負責徵兵和當地民兵的領導，還管理各地輕武器倉庫。邊境縣份的人武部，還可能會領導邊防營、邊防連等現役中國人民解放軍分隊。

人武部具有濃厚的後備戰時動員性質，戰時分布在各地、各組織、各機構中的人民武裝部會，就地成為戰爭動員的聯繫和指揮點；縣級人民武裝部也是地方行政的六大班子之一。

中國國企近期設立人武部趨勢明顯，其中因素廣受外界猜測，而官方則回應表示，在國有企業中建立人武部，是「依法落實民兵制度，履行國防義務，加強國防建設的客觀要求」。

公開資料顯示，近期上海、武漢、惠州等多地的國企都紛紛成立人民武裝部，美國之音（VOA）援引解放軍前海軍司令部中校姚誠說法指出，中國此舉主要是，大型國企也要不留死角，以民治民，以地方治地方，以防戰爭規模擴大後的後方動亂和支援不足。

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