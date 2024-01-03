疑能登強震影響！ 日本新潟突「噴湧石油」 當地人驚呆！

疑似受地震影響，新潟市秋葉區滝谷町一處住宅地噴湧出混有原油的泥漿。（圖翻攝自X平台）

2024/01/03 19:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，同樣位於日本海沿岸的新潟縣新潟市，疑似受地震影響，當地有住宅竟噴出混有原油的泥漿，該地政府獲報後立即採取措施，在湧出原油泥水的地方鋪上吸油布，防止原油流到其他地方。

根據《NHK》報導，能登半島元旦發生7級強震，新潟縣當天也測得震度5級的搖晃，隨後也發生數十起有感餘震。疑似受到影響，新潟市秋葉區滝谷町一處住宅地2日上午發現房屋旁空地噴湧出混有原油的泥漿，周遭瀰漫油臭味。

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當地居民表示，該地區過去曾進行石油開採，這次湧入原油的住宅地，約莫11年前也曾湧出含有原油的水。一名69歲住戶透露，他在當地住了將近40年，看過原油從地底冒出，但從來沒像這次一樣如此猛烈又大量，因此他相當驚訝。當地政府得知此事後，立刻派員在湧出原油泥水的地方鋪上吸油布，防止原油繼續外溢，目前還不知道是否與地震有關。

根據維基百科介紹，新潟市秋葉區的採油作業早在江戶時代（1603－1868）就開始，至平成（1989－2019）年間結束。在此處的油田為「新津油田」，從明治末期到大正時代（1900年代-1926），新津油田是日本石油產量最高的油田。

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