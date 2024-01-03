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哈瑪斯政治局副主席在黎巴嫩被炸死 以軍首度暗殺境外目標

哈瑪斯政治局副主席艾魯里在黎巴嫩被以色列無人機炸死。（歐新社）

哈瑪斯政治局副主席艾魯里在黎巴嫩被以色列無人機炸死。（歐新社）

2024/01/03 10:07

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）之間的衝突仍持續中，黎巴嫩國家通訊社指出，以色列無人機針對貝魯特南郊的達希耶（Dahieh）發動攻擊，炸死哈瑪斯政治局副主席艾魯里（Saleh al-Arouri）。

根據《路透》報導，黎巴嫩國家通訊社報導指出，以色列無人機襲擊哈瑪斯在黎巴嫩的辦公處，此次行動造成4名巴勒斯坦人及3名黎巴嫩人死亡。此次攻擊也是哈瑪斯在去年10月7日突襲以色列以來，首度有哈瑪斯官員在巴勒斯坦地區以外區域被暗殺。

艾魯里除了是政治局副主席之外，也是哈瑪斯旗下武裝團體「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）的創辦人。針對此次攻擊，以色列官方並沒有承認是以軍所為，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會表示，重點是在於殺死哈瑪斯，其他細節他拒絕回應。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的顧問雷格夫（Mark Regev）表示，以色列並沒有對這次攻擊負責，他強調：「無論是誰做的，都必須明確了解，這並不是針對黎巴嫩的攻擊，而是針對哈瑪斯高層的一次外科手術式打擊。」

事件發生後，黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）立即譴責以色列，表示這項攻擊「意圖將黎巴嫩進一步捲入以哈戰爭」。伊朗表示艾魯里之死「將進一步點燃對以色列的反抗運動」。

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