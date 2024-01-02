到加薩視察部隊 以色列國防部長透露以軍戰略

以色列國防部長葛朗特（見圖）到加薩向官兵說明日後的作戰方針。（法新社）

2024/01/02 23:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今（2）日到加薩走廊中部視察部隊，指示以軍接下來在加薩走廊南北兩側的戰略，他還再次強調，以色列只會在伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）瓦解後，才會結束這場戰爭。

《以色列時報（The Times of Isreal）》報導，葛朗特對以軍第99師646後備傘兵旅官兵說，「你們身處走廊，這句話的意思是，在你們的兩側，很快就會展開不同的行動。」

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葛朗特指出：「在北側，我們摧毀了哈瑪斯12個營，但還是有恐怖分子倖存，1萬5000人到1萬8000人中的幾千人還在那片地區。他們當中有一大批人被殲滅，其他的則逃到南方。」

葛朗特說，以色列國防軍將在加薩北部持續小規模作戰行動，根除殘存的哈瑪斯分子；至於加薩走廊南部，葛朗特說，以色列國防軍的重點會放在汗尤尼斯地區（Khan Younis）的隧道，「哈瑪斯高層正躲在那裡，而且藏的很深」。

葛朗特說：「結局會一目瞭然。當哈瑪斯不再作為一個治理團體運作，且毫無疑問不再是武裝組織時。我們會結束這場戰役……，這需要時間。」

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