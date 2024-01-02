中財經媒緬懷李克強等人文章遭刪 社長胡舒立微博被清空
歐祥義／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國財新傳媒旗下《財新週刊》在去年12月31日，發布一篇名為「2023終有一別」的文章，內容盤點該年離世的中外各界知名人物，其中封面照更是放上已故前總理李克強，但該文刊出後不久就遭刪除，同時財新傳媒創辦人兼社長胡舒立，她的個人微博也遭清空。
綜合中國社群媒體訊，這已是財新在一星期之內，第2篇被刪除的文章。此前被刪除的文章，則是在2023年12月25日刊出的一篇題為「重溫實事求是思想路線」的社論，內容多處，內容針對當前中國財政政策大作針砭，同時還呼籲重返前中共領導人鄧小平的「實事求是」路線，文章在刊出後隔天遭到刪除。
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同月31日，財新刊出年末特稿「2023終有一別」，緬懷去年逝世的中外各領域人物，並刊出包含前美國國務欽季辛吉、曾批評國內司法制度的中國民法學者江平、2003 年揭露 SARS 疫情真相的中國外科醫師蔣彥永、受當局打壓移居國外的愛滋病防治專家高耀潔等人的照片，該該文疑似因封面照選擇放上李克強，而遭強制刪除。
不僅如此，許多中國網友還發現，胡舒立已半年沒有更新的個人中國微博帳號，也在昨晚（1日）被全數清空，當前原因不明。對此，中國網友則紛紛表示，「觸怒龍顏的下場」、「胡舒立也像王剛一樣被軟封殺了嗎？」、「第一張大照片（指李克強照）就是敏感詞，後面還有一連串敏感詞，被刪除不奇怪啊。只是真覺得悲哀啊......」。
财新《2023终有一别》已被删，原因不明。内容是对2023年过世的中外各领域人物，配上他们的照片，并附上财新对他们的报道或讣闻链接。第一个大照片是李克强，第二是基辛格，中间多人配以小照片或无照片。配大照片的人物还有：江平、蒋彦永、高耀洁、朱令等。Google网页快照可看https://t.co/01hCVHtq7A pic.twitter.com/BO17DBoXmr— 大声 （@dashengmedia） December 31, 2023
王岐山的笔杆子胡舒立可能要被习近平收拾了，王岐山悬了….. pic.twitter.com/XIjXhjUs7K— Hide /ヒデ （@zhaowei17041455） January 2, 2024