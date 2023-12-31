習近平2024新年談話提「祖國統一」 學者：企圖影響台灣大選

中國國家主席習近平今日發表2024年新年談話，他宣稱「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」。（翻攝央視）

2023/12/31 20:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新年前夕，中國國家主席習近平今日晚間透過官媒中央廣播電視總台，對外發表2024年新年賀詞。習近平宣稱，「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」；學者分析，習談話提到「祖國統一」，這是把第三份歷史決議概念放在新年賀詞，同時也是要影響台灣總統大選。

習近平表示，要繼續支持香港、澳門發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中，保持長期繁榮穩定。

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在台灣方面，有別於2023年新年賀詞談及「海峽兩岸一家親」、「衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。

習近平今年特別強調，「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中共去年召開「二十大」，習近平完整論述「中國式現代化」，希望在2049年中共建政百年時，實現中華民族偉大復興的中國夢。

洪敬富指出，習近平今天新年賀詞談到「祖國統一」、「共享民族復興的偉大榮光」，這是把中共第三份歷史決議的內容放在新年賀詞，認為解決台灣問題，實現祖國完全統一，是黨重要的歷史任務。

洪敬富分析，習近平的談話更著眼於明年1月13日總統大選，想影響中間選民、經濟選民，在提醒選擇台灣領導人時，不要忘記兩岸攜手同心的美好，不希望台灣選出一個不承認九二共識、不承認一中原則的人。

他談及，習的談話也反映其焦慮，因為中共希望支持兩岸和平統一的總統候選人當選，不希望台灣走向親美、自立自足的局面，相關談話還是企圖在影響台灣選舉。

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