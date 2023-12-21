更加驚濤駭浪？路透：2024美中面臨三大動盪

《路透》分析盤點兩國2024年可能出現新的動盪。（路透檔案照）

2023/12/21 08:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2023年邁入尾聲，美中關係走向仍是舉世矚目，《路透》分析盤點兩國2024年可能出現新的動盪，從台灣和美國的總統選舉，到中美貿易戰，美國總統拜登和中國國家主席習近平，都面臨在新的一年中可能陷入困境的問題。

《路透》報導，一年以來，歷經間諜氣球恐慌、半導體之爭，及越演越烈的軍事競爭，拜登和習近平11月舉行「拜習會」，兩人都表示希望阻止兩國關係急速下滑，美中兩國將以令人不安的緩和局勢結束這一年，不過2024年將可能將帶來新的動盪。

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報導提到，首先是兩岸問題，台灣將在2024年1月13日舉行總統及立委選舉，中國的反應可能決定美中兩國之間的關係是否會充滿相互猜疑。民進黨副總統賴清德和競選搭檔蕭美琴在民調中領先，中國將其稱為「雙獨組合」，並拒絕賴清德的會談提議。

過去台灣選舉曾讓兩岸局勢升級，最明顯的是1996年，當時中國在投票前進行軍演和飛彈試射，美國也派遣航艦部隊。這次北京再次加大軍事和政治壓力，將選舉定調為「和平與戰爭」之間的選擇，還稱執政黨是危險的分離主義者，要台灣人做出正確選擇。部分專家認為，如果賴清德勝選，希望避免衝突的習近平將調整中國的軍事應變，但台灣在選前將對中國的軍事和政治活動保持高度警覺。

第二個動盪則是2024年美國總統大選，影響可能更為深遠。報導表示，這次選舉很可能是拜登和前總統川普之間的二次競爭。雖然這場選舉肯定會出現有關中國的激烈言論，但習近平將更關注一個議題：「川普會重返辦公室嗎？」華盛頓史汀生中心主任孫韻對此表示，「當中國人考慮明年的大選時，川普的回歸將是他們最糟糕的噩夢。」

孫韻提到，儘管中國可能對拜登不滿意，但統治者看到的是一位遵守接觸規則和半功能性美中關係的領導人，而川普則意味著不可預測性，「在川普的領導下，幾乎任何事情都沒有有意義的對話」，相反的，緊張局勢將不可阻擋地升級。

《路透》舉出的第三個動盪為晶片衝突，美國將中國阻擋在半導體產品門外的出口管制可能還會再加強。去年10月，美國收緊現有限制，停止更多的高階晶片並堵住漏洞，另一次可能會在2024年進行，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，預計「至少每年一次」。

報導提到，北京一直在努力抵制這些限制，特別是中國經濟成長放緩，對美國企業的報復可能會趕走北京所需的外國資本。北京可利用的槓桿是其作為晶片生產所需稀土金屬供應商的主導地位，中國7月公布了對某些鎵和鍺產品出口的限制，此後出口急劇下降，隨著美國當局打擊違反其新規則的行為，美國政策造成的緊張局勢只會加劇。

拜登政府於2023年成立一個特別工作小組，打擊非法取得美國敏感技術的行為。美國商務部負責出口執法的助理部長阿克塞爾羅德（Matthew S. Axelrod）在聲明中表示，針對涉及向中國出口技術的明顯違規行為的調查正在進行中，「我們預計將在2024年採取重大出口執法行動」。

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